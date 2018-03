Kunhalmi az ellenzéki színpadról üzente meg, hogy nem lehet együttműködni a Jobbikkal

Az ellenzéki összefogás volt a fő témája a baloldali pártok március 15-ei tüntetésének: Kunhalmi Ágnes elmondta, hogy nem lehet együttműködni a Jobbikkal, Gyurcsány Ferenc, hogy tárgyalni azért kell velük, Karácsony Gergely szerint pedig az ördöggel is együtt lehet működni, bár nem volt teljesen világos, hogy ez mennyire vonatkozik a Jobbikra.



A tüntetésen Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy visszaléptetik a DK-s Tóth Zoltánt Szél Bernadett javára, valamint meghívta tárgyalni a pártok vezetőit vasárnapra, Karácsony pedig elmondta, hogy ki fogják taposni az ellenzéki együttműködést.



Csütörtök délután zajlott a baloldali ellenzéki pártok közös tüntetése a Fővám téren. Helyszíni tudósítónk jelentése szerint kevéssel három után a hídtól nagyjából a Vásárcsarnokig ért a tömeg.



Fotó: Albert Ákos / 444

A rendezvényt az MSZP és a Párbeszéd szervezte, de csatlakozott hozzá a DK, az Együtt és a Liberálisok is. Tudósítónk szerint a helyszínen MSZP-s és DK-s zászlóból lehetett látni a legtöbbet. Felszólalt Kunhalmi Ágnes, Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc is.

A beszédeket élőben közvetítette Facebookon a szervező MSZP, itt vissza lehet nézni az egészet:

Molinóból nem lehetett sokat látni a helyszínen, de az egyiken az 'Egy ellenzéki jelölt = Orbán bukni fog' felirat szerepelt, amivel vélhetően az összefogásra akarják forszírozni a pártokat. Már az első felszólalók arra szorgalmazták a megjelenteket, hogy menjenek majd át a rendezvény végén közösen az Opera elé, ahol diákok tüntetnek majd öt órától.

Fotó: Albert Ákos / 444

Az ellenzéki összefogás kérdése hamar felmerült a beszédekben is: Szabó Szabolcs, az Együtt országgyűlési képviselője például arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyéni listán a választókerületében mindenki a legesélyesebb ellenzéki jelöltet támogassa, hiszen így lehet győzelmet elérni.

Fotó: Dimény András/Képszerkesztőség

Balázs Péter, egykori külügyminiszter, jelenleg a Karácsony Gergelynek is tanácsot adó V18-csoport tagja. Balázs is arra hívta fel a figyelmet, hogy a legesélyesebb egyéni jelöltet minden körzetben meg kell találni. A V18 miniszterelnök-jelölti vitát is szervez, várhatóan április 4-ére. Egyben üzent is, hogy aki nem jön el, az nem demokrata, vélhetően Orbán Viktorra utalva, aki közismerten nem áll le ellenzéki politikusokkal vitázni már hosszú évek óta.

Fotó: Dimény András/Képszerkesztőség

Kunhalmi Ágnes, az MSZP képviselője arról beszélt, hogy azok jöttek el ide ma, akik felismerték, hogy éppen Orbán Viktor váltja most a korszakot. Kitért arra is, hogy a demokráciát majd csak demokratákkal lehet újraépíteni, és ekkor váratlanul átfordult a Jobbik gyalázásába.

Elmondta, hogy a Jobbikban ma többen vannak, akik egyetértenek Orbán politikájával, hiszen a Fidesz a Jobbik programjából vesz át elemeket. Ezért szerinte minden Jobbikra leadott szavazat kukába menő szavazat, és ezzel csak Orbánt segítenék, és ma Magyarországon nem lehet megoldás része a Jobbik. (Épp pár napja írtunk arról, hogy a Fidesz megüzente az MSZP-nek: eszükbe ne jusson együttműködni a Jobbikkal.)

Fotó: Dimény András/Képszerkesztőség

Gyurcsány Ferenc azzal kezdte beszédét, hogy a szavak ideje lejárt, elmondtak már mindent a gazemberségről. "Tiszták vagyunk" - mondja Gyurcsány, mivel soha nem állapodtak meg Orbán rendszerével, ez adja erejüket. A győzelemre készülnek, tette hozzá. Soha senki nem állt annyi tisztességgel és bátorsággal szembe az Orbán-rendszerrel, mint ők, folytatja, ezért lehet bízni benne és a DK-ban.

Gyurcsány kitért arra is, hogy az új kormány első napján be fogja jelenteni, hogy csatlakozik az európai ügyészséghez. A fideszes politikusok elszámoltatásának ígéretére 'börtönbe' skandálás indult meg a Fővám téren. A DK elnöke úgy véli, koalíciós kormány válthatja majd Orbánékat, ehhez pedig meg kell állapodnia a pártoknak, hogy csak egy jelöltet állítanak a fideszessel szemben. Szerinte nem érdekesek a régi sérelmek, most meg kell egyezni. És ne a közvélemény-kutatásokat nézzétek, hanem a haza érdekét, üzente meg a többieknek Gyurcsány.

Ezután bejelentette, hogy visszavonják saját jelöltjüket Szél Bernadett körzetében:

Tóth Zoltán és csapata a mai naptól Szél győzelméért fog kampányolni a Pest megyei választókörzetben. Majd hasonló döntések meghozatalára kérte a többi pártot.

Gyurcsány kitért a Jobbik-kérdésre is: szerinte túl kell lépni az eddigi álláspontjukon, és tárgyalni kell a Jobbikkal. Nem választási együttműködésről, hanem hogy majd a Parlamentben hogyan dolgozzanak együtt. Vasárnap 17 órára pedig meghívta a parlamentbe jutásra esélyes pártok vezetőit, hogy tárgyaljanak, ide a Jobbik vezetőjét is várja.

Karácsony Gergely, az MSZP-P miniszterelnök-jelöltje beszéde egy pontján Dávid és Góliát harcához hasonlította a Fidesz és az ellenzék küzdelmét, de szerinte valójában a többség a Fidesz bukását akarja. Most az a dolguk, hogy még több demokratát szólítsanak meg a szavazás előtt. Ezért ő ott lesz a Gyurcsány által meghirdetett vasárnapi tárgyaláson, és vannak még olyan pártok és szereplők, akiknek a jelöltjeit szeretnék beemelni a szövetségbe, azért, hogy a többség ne lehessen ellenzékbe.

Fotó: Erdős Dénes/Képszerkesztőség

Az MSZP-P ezért szintén kész arra, hogy akár egyoldalúan is visszaléptessen jelölteket olyan körzetekben, ahol egy másik jelöltnek van esélye az indulása. Ki fogjuk taposni a szélesebb együttműködést, tette hozzá Karácsony, majd elmondta, igaza van azoknak, akik azt mondják, akár az ördöggel is össze lehet fogni az Orbán-rendszer leváltásáért. De csak úgy szabad ezt, hogy közben ne váljunk ördögökké, emlékeztetett.

Majd hozzátette, ha Vona Gábor nyeri a választást, az is Orbán Viktor győzelme lesz: mert míg Orbánnak húsz év kellett, hogy liberálisból illiberális legyen, Vona ezt 3 év alatt megjárta, csak fordítva. "Ne gondoljátok azt, hogy minden mindegy, csak ne Orbán legyen", mondta, majd azzal folytatta Karácsony, hogy azért vannak itt, hogy egy szövetségi kormányzás jöhessen létre, ami csendes forradalmat hirdet egy európai és igazságos Magyarországért. Megígérte azt is, hogy ha megválasztják miniszterelnöknek, nem fog esküt tenni az alaptörvényre. Azt is megígérte, hogy ha nyer, akkor olyan köztársaságot építenek, ahol "valóban" levágják a kezét annak, aki először nyúl bele a közös kasszába.