A Jobbik nem kér Gyurcsány meghívásából

A baloldali ellenzéki pártok csütörtöki tüntetésén jelentette be Gyurcsány Ferenc, hogy vasárnapra tárgyalásra hívja az ellenzéki pártok vezetőit, így a Jobbikot is, akikkel szerinte tárgyalni kell, ha nem is szoros választási együttműködésről, de a parlamenti munkáról az Orbán-rendszer lebontásáról.

A Jobbik nem sokkal később rövid közleményben reagált, annyit írtak benne, hogy a Jobbik nem vesz részt a DK elnöke által kezdeményezett vasárnapi tárgyaláson.

Egyelőre csak Karácsony Gergely jelezte, hogy részt fog venni az egyeztetésen.