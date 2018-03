Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Katonai tiszteletadás mellett, Áder János köztársasági elnök és Kövér László házelnök jelenlétében felhúzták a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth téren. Az MTI beszámolója szerint a téren "számos család, turista" jelent meg, és "sok nézelődő kokárdát viselt".

Idén a Múzeumkert felújítása miatt a központi állami ünnepséget is a Kossuth téren tartják délután két órától, az elmaradhatatlan Orbán-beszéddel. Orbán az utóbbi években jellemzően a fejében lévő Brüsszel=Moszkva (mármint a régi, szovjet Moszkva, nem Putyin barátja Moszkvája) párhuzamra építette, de idén van esély egy új ellenség, az egész világ (ENSZ) felvillantására is. És még választási kampány is van, úgyhogy mindenki kapcsolja be a biztonsági övét!