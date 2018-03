A Facebook sajnálja, hogy a keresője szexelő fiatal lányokról készült videókat ajánlott a felhasználóknak

A Facebook pénteken közleményt adott ki, melyben arról írnak, sajnálják, hogy a keresőjük automatikus kiegészítő funkciója (azaz amikor elkezdesz beírni valamit, és az algoritmus pár betű után felajánl lehetőségeket) nem megfelelő tartalmakat ajánlott.

Csütörtökön jelezte az oldal több felhasználója is, hogy a "video of", azaz "videó valamiről" kezdetű keresés után a Facebook algoritmusa fiatal lányok szexuális töltetű videóit kezdte el ajánlani a keresőmezőben.

A vállalat szóvivője elmondta, hogy nagyon sajnálják a történteket, és ahogy tudomást szereztek az esetről, azonnal közbeléptek. Azt is közölték, hogy az ajánlások sokszor azt jelzik, hogy mire keresnek a felhasználók sokat rá, de nem feltétlenül olyan tartalmat tükröznek, ami valóban el is érhető a Facebookon. Ugyanakkor most vizsgálatot indítanak, hogy kiderítsék, hogyan merülhetett fel egyáltalán ez a javaslat az algoritmusban. (CNN)