A Fidesz szóvivője szerint Kósa Lajost maximum annyi kritika érheti, hogy jóhiszemű vagy naiv volt

Az ATV-n futó Egyenes beszéd vendége volt Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs szóvivője, és a Rónai Egonnal folytatott beszélgetés végén szóba került persze Kósa Lajos rejtélyes 1300 milliárd forintos ügye is.

Hidvéghi azzal kezdte, hogy ez egy komolytalan ügy, és nyilvánvalóan egy szélhámossággal állunk szemben:

Kósa Lajost ebben az egész ügyben maximum annyi kritika érheti, hogy jóhiszemű volt vagy naiv

– mondta el a Fidesz kommunikációs igazgatója, mire Rónai feltette az alighanem mindenkiben felmerülő kérdést: ha elfogadjuk, hogy Kósa Lajos jóhiszemű volt, és tényleg csak átverték ebben az ügyben, attól még adódik a kérdés, hogy mi lett volna, ha ez nem egy átverés, és tényleg megérkezett volna a 800 millió forint Kósa édesanyjának a számlájára.



Hidvéghi erre csak azt tudta mondani, hogy az komolytalanság, meg hogy majd kiderül, hogy az valós dokumentum-e vagy sem, holott azt Kósa sem tagadta soha, hogy a közjegyzői papírok ne lennének valódiak. A Fidesz szóvivője szerint a rendőrség dolga lesz majd kideríteni, hogy mi történt itt.

Majd Rónai megpróbálta végigvenni azt, hogy ha elfogadjuk ezt a narratívát és Kósát közgazdász diplomája ellenére sikerült becsapni ezzel az 1300 milliárd forintos történettel, akkor is elment egy közjegyzőhöz és aláírt egy papírt arról, hogy az édesanyja számlájára menjen majd 800 millió forint. (Éppen pénteken írtunk arról részletesen, hogy ha Kósa csak hülye volt, akkor is súlyos dolgokkal kell elszámolnia.)

Mire Hidvéghi: „A helyzet az, hogy előkerült egy szélhámosság, amit ki kell vizsgálni, és mondom, annyi szó érheti a ház elejét, én ennyit megengedek, hogy jóhiszeműen vagy naivan állhatott hozzá ehhez a megkereséshez”, majd elmondta, hogy itt nyilvánvalóan nem Kósa Lajos a főszereplő, hanem azok, akik elkövették ezt a szélhámosságot.

Arra a felvetésre, hogy Kósához közeli személyek is üzleti kapcsolatban voltak a csengeri nővel, Hidvéghi elmondta, hogy ezt majd kivizsgálják, de ez egy kampánylufi, és emögött az ég adta világon semmi nincs.

Hidvéghi azzal is érvelt, hogy Kósa Lajos feljelentést tett, és majd most ki lesz minden vizsgálva, de Kósa saját elmondása szerint egy ideje már rájött, hogy átverték, és mégsem tett feljelentést. Erre a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy ez egy ideje húzódó ügy volt, amiből aztán kilépett, most pedig feljelentést tett.

Innentől Hidvéghi minden felvetésre már a vizsgálat szót ismételgette, illetve elmondta, hogy itt úgy tűnik, egy bűnszervezetről van szó. És szerinte ennek az ügynek a felfújása egy tipikus kampányluftballon, ami ugyanúgy fog kipukkadni, mint a korábbi alaptalan támadások Kósa Lajos vagy más fideszes politikusok ellen.

Semjén Zsolt svédországi vadászata is szóba került, ezzel kapcsolatban Hidvéghi a reménytelen helyzetben lévő ellenzék próbálkozásairól beszélt leginkább.

