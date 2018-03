Közelről is látható, hogyan vadult meg a sílift Grúziában

A georgiai/grúziai sífelvonó balesetéről mi is írtunk korábban: tucatnyian sérültek meg könnyebben egy síliftbalesetben a Gudauri síterepen pénteken, magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet. Azóta előkerült egy felvétel, ami közelebbről mutatja meg, mi is történt:

A beszámolók szerint a sílift hirtelen hátra felé kezdett el haladni és jelentősen fel is gyorsult, az Instagramra feltöltött felvételen látni, hogy azok jártak jobban, akik a visszaérkezés előtt még kiugrottak a liftből, mert a kanyarban olyan lendülettel fordult az eszköz, hogy volt, aki kizuhant a helyéről.

A sérültek közül csak ketten szorulnak további ellenőrzésekre, de szerencsére senki sérülése nem tűnik súlyosnak. Két külföldi állampolgár, egy ukrán és egy svájci sérült meg. (Telegraph)