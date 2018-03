Az FBI kirúgott igazgatóhelyettese is sokat jegyzetelt, és meg is osztotta feljegyzéseit Robert Muellerrel

Andrew McCabe, az FBI kirúgott igazgatóhelyettese. Fotó: Alex Brandon/AP

Szintén kirúgott főnökéhez, James Comey-hoz hasonlóan Andrew McCabe, az FBI frissen kirúgott igazgatóhelyettese is rendszeresen feljegyzéseket készített Donald Trumppal folytatott beszélgetéseiről. És ezeket a feljegyzéseket a hírek szerint át is adta az elnököt vizsgáló különleges ügyésznek, Robert Muellernek, aki arra is bizonyítékot keres, hogy a Fehér Ház tudatosan akadályozni próbálta az elnök kampánystábja és Oroszország együttműködése tárgyában folyó nyomozást.

McCabe egész karrierjét az FBI-nál töltötte, Comey igazgatósága idején egyértelműnek tűnt, hogy ő a kiszemelt utód. Végül Trump mondvacsinált indokokkal kirúgatta, még azt se hagyták neki, hogy március végén nyugdíjba vonulhasson. McCabe-et két nappal ötvenedik születésnapja előtt rúgták ki, így nem jár neki nyugdíj a szolgálataiért. A hivatalos indoklás szerint azért kellett távoznia, mert felhatalmazás nélkül nyilatkozott a sajtónak.

Bár Trump ünnepelte McCabe kirúgását, inkább aggódnia kéne. Amerikai lapértesülések szerint McCabe feljegyzései mindenben megerősítik James Comey feljegyzéseit arról, hogy milyen körülmények között és hogyan rúgták ki az FBI igazgatóját tavaly májusban. Comey feljegyzései szerint pedig az elnök, Trump személyesen próbálta elérni, hogy Comey és az FBI ne nyomozzon annyira az oroszokkal való egyeztetéseit eltitkoló, emiatt később magát bűnösnek valló volt nemzetbiztonsági főtanácsadó, Michael Flynn után.

McCabe szerint amúgy őt pont emiatt rúgták most ki, hogy ő is tanúja volt a történteknek. Szerinte erre utal az is, hogy azután gyorsult fel a vizsgálat annyira, hogy még a nyugdíjazása előtt kirúghassák, hogy jelezte, ha vallomást kell tennie, meg fogja erősíteni a Comey által elmondottakat. (Via BBC)