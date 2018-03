Barátokkal eltöltött nosztalgikus estétől a zuhanyrózsába üvöltve éneklésig

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal elsősorban gitáros-dalszerzős darabokkal, a Zanzinger mögött álló Micsoda Dániel válogatásában.

A kliprendezőként is alkotó Micsoda Dániel 2014-ben indította el akusztikus-folk-blues projektjét, és rögtön szép sikereket zsebelt be már első kislemezével. A Zanzinger dalaiban tetten érhetőek az amerikai folk és a delta blues hatásai épp úgy, mint a modern európai dalszerzői hagyományok. Micsoda emellett társalapítója a magyar dalszerzőkre fókuszáló Lone Waltz Records kiadónak is. Zenéit Bandcampen érdemes keresni, minden más információt pedig Facebook-oldalán. Legközelebb élőben március 26-án lehet majd látni az Instantban, ahol a Devendra Banhart-tal és Lisa Hannigan-nel is dalokat rögzítő szerbiai Stray Dogg mellett lép majd fel.

A mai válogatás mellé kaptunk egy rövid leírást is:

Tim Buckley dalra ébredni még másnaposan is iszonyatosan felemelő élmény. Az első pár dal olyasmi érzést kelt, mint egy könnyed és nosztalgikus este régi barátokkal, ezt követi néhány légiesebb, hasonlóan relaxált szerzemény, hogy aztán az elburjánzó, táncolható pszichedélia kirántsa a korhely kollégát az ágyból. Bob Dylan Mozambique-jánál már illő lenne alsógatyában táncolni picit, hogy aztán az experimentálisabb következő rész Marc Ribot-val és Colin Stetson-nal a fejfájásnak és bűnbánatnak is megnyissa a csapjait, de csak egy rövid időre, hogy aztán néhány formabontóbb popszám után kellemes klasszikus rockdalokat üvölthessünk büszkén a zuhanyrózsába. Öltözni viszont már A Tribe Called Quest-re és Kanye-re fogunk eztán, bebiztosítandó, hogy bármilyen seggfej is kerüljön ma utunkba, azt biztosan lenyomjuk.



Ezek pedig az elhangzó dalok:

Tim Buckley - Buzzing’ Fly



Van Morrison - Cyprus Avenue



Riley Walker - The Roundabout



George Harrison - I’d Have You Anytime



Serge Gainsbourg - Elaeudanla téïtéïa



Todd Albright - My Money Never Runs Out



Bedouine - Solitary Daughter



Sufjan Stevens - Mystery of Love



Nick Drake - Day is Gone



Aldous Harding – The World Is Looking for You



Aldous Harding & Marlon Williams - Nobody Gets What They Want Anymore



Angel Olsen - Sweet Dreams



Bob Dylan - Mozambique



Kex - Elszállt egy hajó a szélben



Marc Ribot's Ceramic Dog - Lies My Body Told Me



Colin Stetson - What Are They Doing In Heaven Today? (feat. Justin Vernon)



Bon Iver - 10 d E A T h b R E a s T



St.Vincent - Fear The Future



Ryan Adams - Gimme Something Good



Mikaela Davis - Little Bird



Bruce Springsteen - Tougher than the Rest



Feist - Pleasure



A Tribe Called Quest - We The People....



Kanye West - Hold my Liquor



Sorozatunknak ez már a sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni. A címlapkép Sándor Emese munkája.