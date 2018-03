Elpusztult Bento, a zongorázó macska

Drága olvasóink, szomorú hírt kell megosszak önökkel. A zongorista macska nincs többé közöttünk :(

Gyászunkat oldja a tény, hogy a zongorista macska valójában már réges rég halott, ahogy az normális is egy macskafélétől, ami már az 1980-as években sztár volt. Ettől a tény még fájdalmas tény marad, ismét elhunyt egy macska, amit zongorista macskaként tisztelhettünk, rajonghattunk és szerethettünk.

Az eredeti, nyolcvanas évekbeli zongorista macskát Fatsónak hívták, most pedig Bentót gyászoljuk, akiről a gazdája, Charlie Schmidt azt a remek, bár minden bizonnyal kitalált történetet adta elő, hogy Fatso távoli rokona.

Bentót akár copycatnek is nevezhetnénk, már csak a borzalmas, és magyarra lefordíthatatlan szóvicc miatt is. De ezzel alábecsülnénk érdemeit, mert igenis sikerült kilépnie nagynevű elődje árnyékából. Bento a zenei pályafutása mellett sikeres reklámmodell is volt, és még a Guardian "Az Internet 10 Legjobb Macskája" összeállításába is bezenélte magát 2013-ban. Olyan sztárok közé került, mint Lil Bub, Grumpy, Nyan és az én személyes és örök kedvencem, a magát bármekkora dobozba belepréselő Maru.

Isten nyugosztaljon, ál-zongoristamacska! (Via Jezebel)