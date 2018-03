Hóvihar: akadozik a vasúti közlekedés, a hófúvások miatt az M3-as is nehezen járható csak

Mezőkeresztes-Mezőnyárád és Emőd között hóátfúvás miatt ideiglenesen mindkét vágányon szünetel a vonatközlekedés, a Kál-Kápolna-Kisújszállás vonalon Kisköre és Kunhegyes között nem járnak a vonatok feljegesedés miatt, a Debrecen-Tiszalök vonalon pedig hótorlasz akadályozza vonatközlekedést Hajdúnánás és Hajdúdorog között. A Mávinform tájékoztatása szerint a keleti országrészben 30-90, esetenként 90-120 perccel hosszabb menetidőkre kell számítani.

A Budapest-Hatvan-Miskolc, a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony és a Budapest-Szolnok-Békéscsaba vonalak a leginkább érintettek, de a csatlakozó szakaszokon is jelentősen nőttek az eljutási idők.

Hómaró küzd az elemekkel Hajdúnánás és Hajdúdorog között 2018. március 18-án. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A havazás, de különösen a hófúvások a közutakon is fennakadásokat okoznak, bár a közútkezelő országszerte majdnem 500 munkagéppel kezdett neki a hóeltakarításnak és a síkosságmentesítésnek. Mostanáig 8800 tonna sót és 350 ezer liter kálcium-klorid oldatot szórtak ki a szakemberek, de ez se segített. Az utakról eltakarított havat a szél perceken belül visszahordja.

A hóátfúvások miatt még az M3-ason is vannak nehezen járható szakaszok, hogy a kisebb főutakról, még kisebb mellékutakról ne is beszéljünk. (Via MTI)