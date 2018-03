Meghalt a hacker, aki lebuktatta a Wikileaksnek szivárogtató katonát

Holtan találták a lakásában Adrian Lamo-t, az USA egyik híres hackerét.

Lamo betört többek között a New York Times, a Microsoft és a Yahoo hálózatába is, de a sajtóba azzal került be, hogy 2010-ben ő buktatta le azt a katonát, aki rengeteg minősített iratot adott át a Wikileaksnek. Összesen 750 ezer dokumentumot, amelyek egy része titkosított volt, diplomáciai és katonai iratok egyaránt voltak köztük.

A Wikileaksnek szivarogtató Bradley Manning maga kereste meg a híres hackert, és elárulta neki, hogy ő volt az, aki kiadta az iratokat. Lamo pedig feljelentette az FBI-nál.

Manning közben nővé operáltatta magát, és Chelsea Manning-re változtatta a nevét. 35 év börtönre ítélték, de Obama elnök egyik utolsó munkanapján kegyelmet adott neki, és 2017 januárjában kiszabadult.

Adrian Lamo halálának körülményeiről egyelőre csak annyit tudni, hogy a rendőrség nem gyanakszik bűncselekményre. (Huffington Post)