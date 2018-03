Négy napon belül a második iráni exalelnököt vették őrizetbe

Rahim Maszaei (b) Mahmúd Ahmadinezsáddal 2013 májusában, amikor az akkor még elnök Ahmadinezsád Maszaei elnökjelöltsége mellett kampányolt. Fotó: Ebrahim Noroozi/AP

Szombaton őrizetbe vették az országot 2005-13 között vezető Mahmúd Ahmadinezsád egyik alelnökét, Rahim Maszaeit Iránban. Négy napon belül ő már a második egykori alelnök, akit őrizetbe vesznek.

Azt, hogy mivel vádolják, nem közölték a hatóságok. Ahmadinezsád igazságtalannak nevezte Maszaei őrizetbe vételét, és azonnali szabadon bocsátását követelte.

Ahmadinezsád a konzervatív körök elnökjelöltje volt, annak idején ő is számos politikai ellenfelét vetette börtönbe. Most egy másik frakció van hatalmon, így most Ahmadinezsád hívei vannak veszélyben - főleg azután, hogy a tavaly év végi, idén év eleji iráni tüntetéseket ez az Ahmadinezsádhoz kötődő kör szervezhette. (Via MTI)