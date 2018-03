2050-re már ötmilliárd ember szenvedhet vízhiánytól

2050-re, vagyis igencsak belátható 32 éven belül a világ akkori népességének legalább a fele, ötmilliárd ember szenvedhet majd vízhiánytól, írja a World Water Development Report című jelentésében az ENSZ. A jelentés szerint van még lehetőség rá, hogy változtassunk ezen, és nagyon is szükség van a változtatásra.

Ha ugyanis valóban ötmilliárd ember szenved majd vízhiánytól, abból elkerülhetetlen konfliktusok adódhatnak, melyek végső soron az egész civilizációnkat fenyegetik.

Hogy ezt megelőzzük, azonnali lépéseket kell tenni a természetes vizek védelmében. Ennek része, hogy a vizek szabályozásában az ún. szürke infrastruktúra, vagyis az ember építette gátak helyett vissza kéne térni a természetesebb módszerekhez - mint amilyen a fokszabályozás, amely lényegében irányított áradásokkal vezeti le a vízfölösleget, mely így nem szimplán lerobog a kibetonozott, elcsatornásított folyókon, hanem a lápokban, ártéri erdőkben szétterülve táplálja a föld alatti vízbázisokat.

A legnagyobb változásra a mezőgazdaságban van szükség, amely egymagában a teljes vízfogyasztás 70 százalékáért felel - a világ éves vízfogyasztása nagyjából évi 4600 köbkilométer, ennek csupán tíz százaléka a lakossági fogyasztás, a maradék húsz százalékot az ipar használja fel.

Ha viszont minden így marad, mint most, akkor a jövőben már Mexikót, Dél-Amerika nyugati partvidékét, Kínát, Ausztráliát és Dél-Európát is szárazság és vízhiány fenyegeti. (Via The Guardian)