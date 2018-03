Martina Navratilova felháborodott, hogy férfi kommentátortársa tízszer annyit keres nála

Martina Navratilova a 2016-os wimbledoni teniszbajnokságon. Fotó: LINDSEY PARNABY/Anadolu Agency

Martina Navratilova szerint a BBC is csak afféle férfiklub. Azután jutott erre a következtetésre, hogy meglátta John McEnroe nevét a BBC legjobban fizetett sztárjai között. McEnroe a nyilvánosságra került listák alapján 150-199 ezer font között keresett, miközben elvben ugyanúgy a wimbledoni teniszbajnokságról közvetít, ahogy Navratilova is. Aki ugyanezért a melóért 15 ezer fontot, tizedannyit kap.

"Hacsak nem csinál még egy csomó minden mást is Wimbledonon kívül, akkor ez legalább tízszeres fizetéskülönbség" - mondta Navratilova, akinek amúgy a BBC azt mondta, hogy "összehasonlítható" összeget keres az azonos munkát végző férfiakkal. Ez végül is igaz, Navratilova McEnroe-val összehasonlítva tizedannyit kap.

"Nem vagyok boldog. Ez felkavaró. Ez még mindig az a jó régi férfiklub" - mondta.

Navratilova kilencszeres wimbledoni bajnok, vagyis háromszor annyi bajnoki címe van, mint a nála tízszer többet kereső McEnroe-nak.

A BBC Sport azt válaszolta Navratilova észrevételeire, hogy "John és Martina más szerepet töltenek be a csapatba, és John szerepe nagyságrendjében, hatáskörében és ráfordított időben is más. Egyszerűen nem is lehet összehasonlítani, John fizetése pedig ezt fejezi ki, a nemüknek ebben nincs szerepe". A BBC Panorama című műsora, ami felvetette a témát, erre utánaszámolt, hogy McEnroe 30 képernyős megjelenésével szemben Navratilova valóban csak tízszer szerepelt a tavalyi wimbledoni közvetítésben. Vagyis harmadannyit, nem tizedannyit. (Via Telegraph)