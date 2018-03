Meghalt 9/11 egyik hőse

A 2001. szeptember 11-ei terrortámadás idején egy komp kapitányaként dolgozott Thomas Phelan, segítségével százakat sikerült kimenteni a támadás helyszínéről. A később tűzoltóként dolgozó férfi pénteken, 45 éves korában halt meg rákban - írja a CNN. Betegségét valószínűleg azok a káros anyagok okozták, melyek a robbanások után kerültek a levegőbe. 9/11 óta ezrek halálát hozták már összefüggésbe a támadás során felszabadult veszélyes anyagokkal.

Phelan a Circle Line Statue of Liberty komp kapitányaként dolgozott, amikor az ikertornyokba repülők csapódtak, majd összeomlottak. A férfi segítségével százakat sikerült megmenteni. Phelan később csatlakozott a New York-i tűzoltósághoz. A férfi hősiességéről megemlékezett a város polgármestere, Bill de Blasio is. „Városunk legsötétebb óráiban Thomas Phelan hősiessége százak életét mentette meg” - írja Twitteren. „Soha nem feledjük a szolgálatát és az áldozatot, amit hozott.”