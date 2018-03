Kijöhetett az előzetesből az élettársát baltával életveszélyesen megsebesítő férfi, mert az Összefogás Párt képviselőjelöltje lett

Az RTL Klub számolt be róla, hogy Kiss Gyula az Összefogás Párt színeiben indul. A férfi korábban a szolnoki adóhatóság igazgató-helyettese volt, 2015-ben pedig előzetes letartóztatásba került, emberölés kísérlete miatt volt azóta rács mögött.

A vád szerint a férfi Konyáron, a szülei házában előre kitervelt és kegyetlen módon akarta meggyilkolni élettársát, késsel és baltával támadt rá. A nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, de túlélte a támadást.

A férfi a bíróság előtt azt mondta, nem érzi magát bűnösnek, a nő támadt rá, ő pedig csak védekezett. Elsőfokú ítélet még nem született, az ügy időközben átkerült a debreceniről a nyíregyházi törvényszékre. Kedden pedig az RTL Klub beszámolója szerint felfüggesztették az eljárást és Kiss szabadlábra került, miután a neve felkerült az Összefogás Párt országos listájára, így automatikusan járt neki a mentelmi jog.

A csatorna telefonon érte utol Kisst, azt akarták tőle megtudni, hogy hogyan került kapcsolatba a párttal és milyen programmal készül, de a férfi annyit mondott, hogy "No komment", majd lerakta a telefont.

Az RTL beszámolt arról is, hogy a törvényszéki bíró már kezdeményezte a férfi mentelmi jogának felfüggesztését, de ez az igény még nem jutott el az illetékes választási bizottságig.

Az Összefogás Pártról éppen szerda reggel írtunk hosszabban: a párt listavezetője, Szepessy Zsolt ellen számvitel rendjének megsértése miatt jelenleg is büntetőeljárás folyik. 2016-ban a 2014-es választásra felvett kampánytámogatásokkal való elszámolás szabálytalanságai miatt emeltek vádat ellene, a Nemzeti Választási Bizottság meg is akarta akadályozni a párt listaállítását,a Kúria azonban felülírta az NVB döntését, és indulni engedték az Összefogás Pártot, amely így akár 306 millió forint kampánytámogatást is igényelhet, a jelöltjeik pedig összesen 67,5 millió forintra jogosultak.

Ez pedig az RTL Klub riportja: