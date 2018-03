Rejtélyes módon osztódott az Eliost korábban tulajdonló Tiborcz-cég

Van ugye az Elios Innovatív Zrt., ami Tiborcz István résztulajdonában több magyar településen is korszerűsítette a közvilágítást, most pedig nyomoz az ügyben az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF. Az Elios 50 százalékos tulajdonosa a Green Investments and Solutions Kft., amit most az egyszerűség kedvéért nevezzünk csak GIS-nek. Tiborcz is a GIS-en keresztül volt benne az Eliosban.

A GIS-szel azonban Tiborcz István 2015-ös kiszállása környékén valami nagyon furcsa dolog történt:

megduplázódott.

Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs honlapja szerint jelenleg is két cég létezik ugyanezen a néven, de a cégjegyzékszámuk és az adószámuk is különböző, 2017 nyarán pedig eltérő európai uniós azonosítót kaptak. A Népszava szerint szabályosan nincs lehetőség ilyen cégduplázásra, a cégbíróság munkatársai kissé meg is zavarodtak, amikor a lap újságírója felhívta a figyelmüket az anomáliára.



A hivatalnok, akinek jelezték a hibát, azonnal telefonálgatni kezdett, és a azt kérdezte a vonal túlsó végén lévő beszélgetőpartnerétől: „Nem kellett volna ez a céget kivezetni a cégjegyzékből?”

Azt persze nem tudni biztosan, hogy valami suskus van-e a háttérben, vagy egyszerű adminisztrációs hibák sorozata, a Népszavának azonban egy szakártő ügyvéd azt mondta, hogy ilyesmi biztosan nem történik véletlenül.

A cég ráadásul éppen akkor duplázódott, amikor az Elios bevételei után történetének legnagyobb osztalékát, 486 millió forintot fizetett ki a tulajdonosainak. Eddig úgy tudtuk, hogy ez a pénz már nem Tiborczhoz, hanem a GIS új tulajdonosához, a Tiborcztól szintén nem messze álló WHB-csoporthoz került.

A Népszava szerint azonban elképzelhető, hogy az osztalék nem a WHB-hez kerülő GIS-hez vándorolt, hanem a még Tiborcznál lévő fantom-GIS-hez. Hogy merre ment valójában a pénz, azt az ügyben eljáró nyomozó ügyészség tudná kideríteni, de egyelőre úgy tűnik, nem sietik el a dolgot. (Népszava)