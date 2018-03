A Fidesz azt állítja, csak azoknak küldték el Bakondi riogatós levelét, akik erre felhatalmazást adtak a pártnak

Szerda este számoltunk be róla, hogy több olvasónk is jelezte, a nap folyamán Bakondi György kormánybiztos fideszes emailcíméről kapott levelet, melyben arra figyelmeztették őket, hogy közeleg a választás, és bizony a kerítés megvédése a tét, ezért szavazzon mindenki a Fideszre.

Arról, hogy a rövid levélben több konkrét hazugság és csúsztatás is előfordult, tegnapi cikkünkben már írtunk, arra viszont akkor nem tudtunk választ adni, hogy vajon kiknek küldte ki ezt a levelet a Fidesz. Ugyanis több olvasónk is arról számolt be, hogy annak ellenére kapott levelet, hogy adatait soha nem adta meg a pártnak.

Ezért megkérdeztük a Fidesz sajtóosztályát, hogy milyen adatbázisból dolgoztak, kiknek küldték el a leveleket. Ezt a választ kaptuk:

„A Fidesz-KDNP a jogszabályoknak megfelelően csak azokkal veszi fel a kapcsolatot, akik erre felhatalmazást adtak. Ez az Ön által említett esetben is így történt.”