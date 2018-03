Elég az évezredes elnyomásból, vécéegyenlőséget a nőknek!

Évezredes építészeti berögződések miatt kell sokkal gyakrabban sorban állniuk a vécére várva a nőknek a férfiaknál. Egy friss felmérésben a nők 59 százaléka számolt be arról, hogy rendszeresen sorba kell állnia azért, hogy vécézhessen, míg a férfiaknak csupán 11 százalékával fordul ez elő.

Hogy miért?

Ha nyitott szemmel járnak, feltűnhetett, hogy a férfi és a női vécék alapterülete általában egyforma. Ami elég nagy hülyeség, kezdve azzal, hogy a férfivécékben a vécécsészék mellett piszoárokat is el szoktak helyezni, így eleve sokkal több űrítési pont van egy férfi vécében, mint a női vécékben.

Pedig több kutatás mérései alapján a nők eleve több mint kétszer annyi időt töltenek átlagosan a vécén, mint a férfiak. A nők átlag 90 másodperc alatt intézik el azt, amit a férfiak átlag 40 másodperc alatt. Végül is logikus, a férfiaknak viszonylag ritkán kell kiskabátjuk, sáluk és kézitáskájuk elhelyezésével szórakozniuk vécézés közben, és ritkábban nehezíti a dolgukat az, hogy gyerek is van velük.

Arról nem is beszélve, hogy a nők sokkal gyakrabban járnak vécére a férfiaknál. Vagyis, ha egyenlő esélyeket akarnánk teremteni a férfiak és a nők számára e tárgyban, akkor először is egyenlőtlenséget kell teremtenünk a vécék alapterületében. Szimplán nagyobb vécéket kell építeni a nőknek, több fülkével, hogy legalább a piszoár adta jogosulatlan előnyt ki lehessen egyensúlyozni. (Via The Guardian)