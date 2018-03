Magyar tudósok munkájának hála áttörést értek el a felnőttkori leukémia kezelésében

STAT5-gátlás a csontvelőben

Magyar tudósok kutatásai nagyban hozzájárulhatnak a felnőttkori leukémia egyik leggyakoribb formája, a csontvelői eredetű vérképző sejteket érintő akut leukémia terápiás lehetőségeinek megújításában.

Ennek a rákfajtának a rákos sejtjeiben megtalálható egy fehérje, a STAT5. A fehérjék felülete általában is egyedileg barázdált, ezekhez a barázdákhoz egyéb molekulák kapcsolódhatnak. A magyar kutatók olyan módszert dolgoztak ki, amelyek segítik ezeknek a barázdáknak a megtalálását, mert így már meg lehet mondani, hogy milyennek kéne lennie egy molekulának ahhoz, hogy csatlakozni tudjon egy fehérjéhez.

Az ígéretes kezdeti eredmények után kiterjesztették a kutatást a STAT5 fehérjére is. Ez egy olyan fehérjetípus, amin Dr. Keserű György Miklós, a kutatás egyik résztvevője szerint "rendkívül kevés és kicsi barázda" van, ezért nehéz volt megtalálni azt a molekulát, amely megfelelően erősen tapadt hozzá. Nekik most sikerült, ráadásul olyat, ami specifikus, vagyis a többi, a szervezetben fontos szerepet betöltő STAT-fehérjét nem gátolja, kizárólag a tumorsejteket pusztítja. (Via Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal)