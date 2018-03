Orbán azzal dicsérte meg a Fidesz képviselőjelölt-asszonyát, hogy az egyik legférfiasabb parlamenti képviselő volt

A Fidesz 106 egyéni képviselőjelöltjéből mindössze hat nő van. Éppen egyikük, Czunyiné Bertalan Judit mellett kampányolt Kisbéren Orbán Viktor, amikor egy padon állva váratlanul azzal ajánlotta a köréjük gyűlt választók figyelmébe, hogy

„Jó képviselő volt az elmúlt években. Az egyik legférfiasabb parlamenti képviselő volt.”

Az Orbán Viktor Facebook-oldalára kis kirakott kampányvideón látszik, hogy Czunyiné is meglepődött a sajátos dicséreten.

Orbán aztán azzal próbált korrigálni, amivel inkább csak rontott a helyzeten, hogy azzal csengetette le a képviselőasszony rendkívüli férfiasságról szóló megjegyzését:

„…amikor bátorságról van szó”.

Alig várhatja a másik öt női jelölt (Csöbör Katalin, Menczer Erzsébet, Dunai Mónika, Kállai Mária és Szabó Tünde), hogy mellettük kampányoljon Orbán, és kiderüljön, beléjük nőként mennyi férfiakra jellemző bátorság szorult.

A Fidesz legendásan visszafogott, ha nőket kell magas politikai pozícióba jutattni. A kormányban egyetlen nő sincs, a 114 fős parlamenti frakcióban is mindössze 8.

Orbán 2015 tavaszán azzal magyarázta, hogy nem bíz elsővonalas poltikai feladatokat nőkre, mert óvni akarja őket a kegyetlen magyar politikától, ami a folyamatos karaktergyilkosságokra épül.

Három éve egyébként pont Czunyinét hozta fel pozitív példának:

„Itt van például, aki szerintem az egyik legtehetségesebb politikus, nemcsak a nők között, hanem általában. És akiből cserebogár is lehet akár. Aki az oktatási ügyeket viszi. De ha most azt mondaná, hogy úgy érzi, képes a miniszteri feladatok ellátására, azt mondanám neki, hogy még korai, még ne vállalja. Szerintem is alkalmas, de várjunk vele."



Ehhez képest Czunyinéből nemhogy miniszter nem lett, de egy évvel később az államtitkári posztról is leváltotta Orbán. Czunyiné helyzete azóta tovább gyengült. Ugyan megkapta a lehetőséget, hogy elinduljon egyéniben, de az országos listán a 2014-es 44. helyről mostanra a 92. helyre sorolta vissza Orbán, ami már messze nem befutó hely. Ha egyéniben nem nyer, parlamenti képviselő sem lesz az Orbán dicséretét férfias bátorságával kivívó politikusasszony.