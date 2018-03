Elege lett a gazdáknak az izsáki polgármester basáskodásából, fellázadtak és nyertek ellene

Elegük lett a karádi gazdáknak abból, hogy a településen túl nagy befolyást szerzett Mondok József és két fia, ezért fogták magukat, és megszabadultak tőlük. „Mindenkinek elmondtuk, mit akarunk; azt, hogy végre ne a helyi nagybirtokos-oligarcha család, hanem a karádi gazdák szólhassanak bele a helyi földügyekbe” - az egyik gazda mondta ezt a sztorit megíró Magyar Narancsnak. Mondok József neve onnan lehet ismerős, hogy ő Izsák polgármestere, illetve arról, hogy EU-s pénzen épített egy vadászházat, amibe aztán beköltözött.

„Mondokéké itt majdnem minden, amerre a szem ellát; sok hektár föld, a mezőgazdasági zrt., a vadászház” – ezt egy helyi gazda mondta egy évvel ezelőtt a lapnak. A férfi apránként felvásárolta a földeket, majd befészkelte magát az agrárbizottságba is.

„Amikor megalakultunk, még arról volt szó, hogy az agrárkamarának afféle tanácsadó testülete leszünk, belementünk, amikor azt mondták az agrárkamarai emberek: legyen a Mondok az elnök, hiszen nincs minden gazdának számítógépe, neki van, könnyebben intézi az ügyeket” – mesélte egy agrárbizottsági tag gazdálkodó a grémium 2013-as létrejöttéről. „Arról szó sem volt, hogy ezek a testületek kapják annak a jogát is, hogy eldönthessék, kié legyen a föld helyben. A törvény szerint helyi gazdákból erre létre kellett volna hozni a földbizottságot, de valahogy ez országos szinten elfelejtődött, így Karádon sem jött létre. Így pedig, ha a kamarától kapnak egy e-mailt, hogy véleményezzenek egy földeladást, össze sem hívják a bizottságot, a zrt.-dolgozó tagokkal elrendezik, még mielőtt a többiek, akik nem nézegetik naponta az e-mailjeiket, észbe kapnának. Ha ezt tudjuk előre, aligha ifjabb Mondokot választjuk elnöknek” - mondta egy gazda.



Most azonban óvatosabbak és leleményesebbek voltak a helybéliek: időközben lejárt a helyi agrárbizottságok mandátuma, újjá kell alakulniuk. Az első ilyen épp Karádon történt meg a napokban, és a gazdák alaposan felkészültek rá. Korábban ifjabb Mondok József és emberei voltak többségben, addig az új, ötfős testületbe a Mondokék „oldaláról” jelölt három fő egyike sem került be. „Az önkormányzat épületében tartott gyűlésen már az elhelyezkedésből is látható volt a két oldal: a terem egyik felében ültek a helyi gazdák, a másikban Mondokék emberei” – mondta a magyarnarancs.hu-nak az egyik helyi gazdálkodó. „A gyűlés előtt napokig jártuk a falut, hogy azokat az agrárkamarai tag gazdákat, akik nem tudnak ott lenni, meghatalmazásuk révén képviselni tudjuk. Mindenkinek elmondtuk, mit akarunk; azt, hogy végre ne a helyi nagybirtokos-oligarcha család, hanem a karádi gazdák szólhassanak bele a helyi földügyekbe. Így történhetett, hogy mi háromszor annyi meghatalmazást gyűjtöttünk össze, mint Mondokék”.

„Az ország másik feléből idejött Mondokék nem akarják betartani a helyi együttélés írott és íratlan szabályait, ezért szorultak ki most az agrárgazdasági bizottságból” - tette hozzá egy másik gazda.