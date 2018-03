Hosszú Katinka mégis Shane Tusuppal folytatja a közös munkát

„Nehéz időszak áll mögöttük a magánéleti krízis miatt, de megpróbálják az adott helyzetből a legtöbbet kihozni” - nyilatkozta a molcsapat.hu oldalnak szombaton a Hosszú Katinka, aki először nyilatkozott azután, hogy hónapokkal ezelőtt válságba jutott házassága edző-férjével, az amerikai Shane Tusuppal. Azóta nem indult versenyen, még nem tudja, mikor fog legközelebb versenyezni, és a jövő heti országos bajnokságot is kihagyja.

„Az biztos, hogy Shane-nel folytatjuk a közös munkát, és az is, hogy az idén mindenképpen változtatunk a felkészülési meneten. Átbeszéltük a versenyzési stratégiát is, és úgy gondoljuk, hogy az országos bajnokság most nem fér bele” - tette hozzá.



Hosszú Katinka és Shane Tusup a vizes vb-n Fotó: Al Bello/Getty Images

Az utóbbi időszakról elmondta, hogy „bár válság előfordulhat más ember életében is, de általában csak egy területet szokott érinteni, vagy a magánéletet, vagy a szakmait, egyszerre a kettő elég ritkán fordul elő”. Megjegyezte, hogy „jó lett volna, ha legalább az egyik terület menekülőt jelenthet, ha például ki tudom úszni magamból a problémákat, de addig, amíg az ember bizonytalan, és önmaga sem tudja, mit szeretne, nyilván nem akar mással edzeni”

Hosszú Katinka szerint „szerencse a szerencsétlenségben, hogy az idei év viszonylag üres az úszásban, hiszen az augusztusi Európa-bajnokság a fő esemény, no meg természetesen a budapesti világkupa-verseny októberben.” Elmondta, hogy nem okozott gondot neki, hogy szokatlanul hosszú ideig nem versenyzett, sőt kifejezetten szüksége volt egy kis feltöltődésre.

Kijelentette, ugyanakkor nem téveszti szem elől a 2020-as tokiói olimpiát: „Nekem Tokió azért nagy cél! Ráadásul imádok úszni, edzeni. - Ugyanakkor itt ez az év, van már 13 Európa-bajnoki aranyam, mi legyen a cél, megszerezni a tizennegyediket? Ez azért, valljuk be, nem jelent olyan erős motivációt.” (via MTI)