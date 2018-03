Dr. Völner Pál államtitkár urat is köszöntötte esztergomi koncertjén a Kowalsky meg a Vega

Szombaton Esztergomban koncertezett Magyarország egyik legnépszerűbb zenekara (igen), a Kowalsky meg a Vega. Egy olvasónk, aki az együttes rajongója, így számolt be a fellépésről:

„Nagy rajongói voltunk a Kowalsky meg a Vega nevű zenekarnak. Olyan igazi rajongók, akik pénzért vesznek cd-t is. Akár többet is. Azt gondoltam, hogy az üzenet, amit képviselnek mindenképp támogatni való. Mikor megtudtam, hogy kis városunkban (Esztergomban) koncerteznek gyorsan be is vásároltam a jegyekből. Bár ne tettem volna. Már az előzenekar alatt feltűnt a helyi Fideszes képviselő, Völner Pál államtitkár úr is a közönség soraiban. El is gondolkodtam rajta, hogy hogy fér össze a párt gyűlölködésével egy olyan zenekar, ami a békéről, az egyenlőségről és az elfogadásról énekel. Aztán Kowáék megjelentek a színpadon. Az első szám után a frontember arról kezdett beszélni, hogy bizony vannak helyi kötődései is. Is megemlített egy önkormányzati képviselőt, egy számomra ismeretlen helyi civilt, majd köszöntötte »Dr. Völner Pál államtitkár urat«. Többen értetlenül néztünk. 2 hét van a választásig, gőzerővel dübörög a kampányvonat. Ezt megértem. De egy koncertre, egy ilyen zenekar koncertjére, miért kell behozni a fideszes kampányt? A koncert felénél úgy döntöttünk, hogy távozunk. Én már a nagy köszöntő után eljöttem volna, számomra hiteltelenné vált az egész. Rengetegen távoztak. Jó néhányan kifejezték nemtetszésüket a dologgal kapcsolatban.”



Völner egyébként a Facebookra is töltött föl fotókat a koncertről, csinált közös képet az együttes tagjaival is.

Az együttes egyébként már Simicskó István honvédelmi miniszterrel is kamerák elé állt, tavaly novemberben csatlakoztak az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerhez, és forgattak egy videót a Honvédelmi Minisztérium közreműködésével.