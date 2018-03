Semmi nem utal arra, hogy vendégházként működne a hollóközi épület, amit egy fideszes képviselő építettet uniós forrásból

A Direkt36 írt korábban arról, hogy a Fidesz képviselője, Becsó Zsolt két éve kihagyta vagyonnyilatkozatából azt a testvérével közös vállalkozást, amivel 34 millió forintot nyertek el egy hollókői vendégház és egy pásztói teniszcentrum építésére.

Most a hvg.hu ír arról, hogy a vendégház ugyan elkészült, de semmi nem utal arra, hogy valóban vendégházként funkcionálna: a lapnak nyilatkozó helyiek szerint az épület Becsóék magánszállása, amit nem lehet kivenni.

Becsó még a Direkt36 cikkének megjelenése után írt arról Facebookon, hogy őt le akarják járatni azzal, hogy magáncélra használnák a vendégházat. 2016 júliusi posztja szerint vízelvezetési problémák és kertrendezés miatt volt késés, de most már hamarosan teljes intenzitással tud majd működni a vendégház.

„Hollókőn nem családi ház épült, hanem a gyengébbek kedvéért, egy vendégház.”



– írta ki akkor, majd pár nappal később egy helyi napilapban is megismételte ezt. Most viszont a hvg.hu stábja újra ellátogatott Hollókőre, és nem sok nyomát találták annak, hogy a vendégház betöltené vendégházi funkcióját. Mint írják, a vendégház sem Hollókő honlapjának szálláshely-adatbázisában, sem az ismert szálláshely-portálok kínálatában nem szerepe, a vendégháznak honlapja sincs.

A hollókői vendégház

A helyszínen járva aztán kiderült, hogy az épületen kinn ugyan a tábla, hogy ez a Darányi Ignác terv részeként, 34,4 millió forintos támogatással épült, és kinn a tábla is, hogy vendégházról van szó, de a telefonszámot erről már letakarták. Szombat délután a ház teljesen kihalt volt, semmi jele nem volt vendégeknek.

A lap újságírója ezután becsöngetett a szomszéd házakba, és turistaként bemutatkozva a vendégház után érdeklődött. Ugyanazt tapasztalta, mint korábban, amikor telefonon kereste a település szálláshelyadót. Az egyik szomszéd egyenesen ezt válaszolta:

„Az nem vendégház. A helyi országgyűlési képviselő saját háza. Pályázatból építette, amikor a Hotel épült. Azt írták rólunk, hogy a mienk a legkorruptabb képviselő”.

A településen többen is úgy hivatkoztak a házra, mint a Becsóék házára. Ezután a hvg.hu újságírója felhívta a képviselőt, hogy mi a helyzet a vendégházzal.

Becsó elmondta, hogy persze, hogy vendégház, ki is vehetik az újságíró, ha akarja. A felvetésre, hogy a vendégház üzemeltetőit nem lehet elérni semmilyen csatornán sem, Becsó azt válaszolta, hogy de hát most is beszélnek. Ezután így folytatódott a párbeszéd:

hvg.hu: Igen, de én egy újságíró vagyok, képviselő úr, ismerem a telefonszámát, de egy átlag halandó hogyan tudná elérni önöket?



B. ZS: Még egyszer mondom, minden szabályos, el lehet érni minket, és ha nem foglalt, ki lehet venni.



hvg.hu: És hány fizető vendégük volt eddig?



B. ZS: Ezt az önkormányzatnál pontosan meg lehet tudni, hiszen a vendégéjszakák után idegenforgalmi adót kell fizetni és adatot kell szolgáltatni. De nem gondolom, hogy ez önre vagy a nyilvánosságra tartozna.



hvg.hu: Szerintem pedig a nyilvánosságra tartozik, hogy egy harmincmilliós uniós támogatást a kitűzött vagy magáncélra használnak-e fel.



B. ZS: Önök csak ügyet akarnak kreálni. Még egyszer mondom, az elmúlt évben és idén is több vendég volt, aki ezt a házat kivette. Ha ön is szeretné, akkor semmi akadálya.



A felvetésre, hogy egy átlagos vendég hogyan jelentkezhet be ide, Becsó elmondta, hogy őket mindenki ismeri arrafelé, elérhetőek. Erre válaszul a hvg.hu újságírója bedobta az érvet, hogy szálláshelyet általában nem a szomszéd településről szoktak kivenni emberek, hanem az ország másik feléből. Mire Becsó: „Hagyjuk már ezt, ne haragudjon”.

Az elérhetőségeket firtató további kérdésekre Becsó végül azt mondta, ott az emailcíme, a becso.zsolt@fidesz.hu, szerinte ezen bárki keresheti, hiszen nyilvános az emailcíme. Igaz, csak április 8-áig, mivel utána nem lesz a Fidesz képviselője. A Fidesz helyi képviselő-jelöltje a következő választási körben ugyanis a testévre, Becsó Károly lesz, aki ügyvezetője a vendégházat elvben üzemeltető Vertical Art kft-nek.

A lap próbálta megtudni az önkormányzattól, hány vendégéjszaka után fizettek idegenforgalmi adót a településnek, de nem válaszoltak erre, mondván ez adótitok.

Nem ez lehet az első hasonló eset fideszes képviselők környékén: az izsáki polgármester uniós forrásokból épült vendégházáról, amibe aztán a politikus költözött be, a 444 írt korábban.