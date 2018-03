Helikopteres vadászatokról meséltek Bélmegyeren, ahonnan ifj. Mészáros Lőrinc és az állam három vadászt ki akar túrni

Az RTL Klub Házon kívül című műsorában azzal a három vadásszal, Lovas Józseffel, Lovas Mihállyal és Komáromi Mátyással foglalkoztak, akik szembeszálltak Mészáros Lőrinc családjával.

A riportban a Békés megyei Bélmegyeren a saját, 25 éve művelt földjükről akarta elzavarni a gazdákat egy férfi, aki a bemutatkozása szerint hivatásos vadász, méghozzá Mészáros Lőrinc, a 250 km-rel odébb lévő Felcsút fideszes polgármesterének vadásza.



Mészáros Lőrinc úgy jött képbe, hogy megvette a Hidasháti Mezőgazdasági Zrt.-t és azzal együtt a romantikus-eklektikus stílusban épült, 17 szobás műemlék vadászkastélyt a hozzá tartozó két apartmannal.

Fotó: Házon kívül / RTL Klub

Csakhogy a kastélyhoz nem tartozott vadászterület, a vadászati jog a helyi vadászoké volt. Ők a korábbi tulajdonosnak kb. 500 hektárt adtak hosszú távra, így azon ők gazdálkodhattak és folytathattak bérvadásztatást.

Aztán – már a Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. megvásárlása után – két éve újraosztották a vadászterületeket az országban, így Bélmegyeren is négyfelé vágták. Az egyik vadász szerint „nyilvánvalóan a tájegységi határokat úgy rajzolták meg, hogy a kastély körül meglegyen az a 4200 hektár, amelyen ők vadászni szerettek volna”.

A vadászok ekkor még beletörődtek ebbe, hiszen vadászhattak a saját földjükön, de aztán összehívtak a földtulajdonosoknak egy gyűlést, és ugyan a napirendi pontok között szó sem volt erről, váratlanul kizárták a három vadászt a saját földterületeikről.

Fotó: Házon kívül / RTL Klub

A vadászterületen sok állami tulajdonban lévő föld van, ezért az állam szavazata is kellett ahhoz, hogy a három vadászt kizárják, hogy más vadászhasson ott. A vadásztársaságnak, ami elvitte a helyiek elől a vadászterületet, Mészáros Lőrinc 25 éves fia, ifj. Mészáros Lőrinc az elnöke. A terület mindig népszerű volt, külföldiek és politikusok is jártak ide vadászni, gyakran vadászott itt Semjén Zsolt, de megfordult itt Lázár János és Harrach Péter is – hangzik el a riportban.



A helyiek igazi luxusvadászatokról számolnak be az RTL-nek:

Mészáros Lőrincék helikopterrel érkeztek vadászni, állítólag azért, „mert olyan rosszak az utak, hogy ide autóval borzasztó lejönni”.



Volt, hogy a tűzoltókat is kihívták, hogy mossák le az utat, mert magas rangú vendégek jönnek.



A lőállásokat műfüves gyepszőnyeggel látták el, hogy a „szép, bokszos cipőben lehessen menni, ne kelljen a csizmát összesározni”.



Ezeken a vadászatokon nincs többórás gyalogos vadkeresés, hanem a gazdák földjeire, egy kis erdőtől pár méterre leteszik a lőállásokat, majd az erdőből a karámokban nevelt fácánokat eléjük terelik, hogy elég egyszerű legyen lelőni az állatokat.

Miközben erről meséltek a saját földjükön, megjelent Mészáros Lőrincék vadásza. Vita alakult ki, majd miután a kollégája elhívta a hivatásos vadászt. Az egyik gazda azt mondta:

„Az a szomorú, hogy 20 évig ezt kell még néznünk, hogy a gyerekeinket is elzavarják, meg minket is, ne tudjunk kijönni a földjeinkre.”

Fotó: Házon kívül / RTL Klub

A három gazda nem törődött bele, hogy nem vadászhatnak, és elküldik a saját földjeikről is őket, bíróságra mentek, mondván, sok dolog szabálytalan volt a közgyűlésen, amin kizárták őket. De nehéz dolguk volt, ugyanis a papírok egyszerűen eltűntek. Az állami intézmények által kiadott, furcsa aláírásokkal ellátott meghatalmazások egy évvel később, a bírósági tárgyalásokra kerültek elő. Az egyik meghatalmazást aznap adták ki, amikor elvileg reggel 9-re oda is kellett érni vele.

Az RTL ezzel kapcsolatban megkereste a tulajdonosok közül az államot képviselő Földművelésügyi Minisztériumot, de nem kaptak választ. A három helyi vadász végül nyert, a bíróság megállapította, hogy szabálytalanul zárták ki őket a vadászterületről.

Csakhogy az ítélet nem jogerős, így a helyiek vadászháza zárva van, míg Mészárosék vadászházában a forgatás alatt is rendezvény volt. Mészárosék vadászhatnak, a helyiek viszont nem lőhetnek a puskáikkal a területen. „Ami nagyon fájó, hogy azt halljuk, hogy megy a fácántelep felújítás, meg vadkacsatelepet akarnak csinálni. Nagyon úgy néz ki, hogy nagyon biztosra mennek ők, mert itt semmi nem

állt meg, itt megy a vadászat továbbra is” – mondta az egyik gazda. (RTL Klub)