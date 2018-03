Boldog István Kunszentmártonban lefordította a helyieknek a világ történéseit

Lakossági fórum volt Kunszentmártonban, Kovács Zoltán kormányszóvivő volt a special guest. Hogy mit mondott, arról kevés az információ, mert a Magyar Nemzet tudósítóját éppen akkor kezdték zaklatni, mert a nyilvános fórumra nem regisztrált, amikor Kovács elkezdett beszélni. De mindegy is, mert a hallgatóságot bemelegítő Boldog István képviselőjelöltre volt érdemes igazán figyelnie annak, aki meg akarta érteni, mi zajlik a világban.

A tudósítás szerint Boldog azzal kezdte, hogy ő részt vehetett az alaptörvény kidolgozásában, fel is olvasott a bevezető Nemzeti hitvallásból. „Ami úgy kezdődik, hogy Isten, áldd meg a magyart! Így nem kezdődik más alaptörvény Európában” - mondta a cikk szerint Boldog, ami igaz, furcsán is nézne ki más ország alkotmányában. Ha arra gondolt, hogy Istennel nem kezdődik másik alkotmány Európában, az is igaz. Ha azt nézzük, hogy Himnusz kezdődik-e így, abban már van európai konkurencia.

És akkor a nagyvilágról: a képviselő egy ismerősét idézve azt is mondta, hogy „Trump elnök nagyon jó csóka”, mert a kínaiakra vámot vetett ki, így Tiszazugban is egyre több embernek lesz munkahelye.

Boldogtól tudhatta meg - a kampánycsapaton kivül - zömmel nyugdíjas közönség, hogy mi van a magyar fiatalokkal. Velük az van, hogy egyre kevesebben akarnak külföldre menni dolgozni, igazából Gyurcsányék idejében mentek, de nagy részük vissza is jött. Aki kiment, attól Gyurcsány el akarja venni a szavazati jogot.

És retteghet-e Kunszentmárton a bevándorlóktól? Nagyon is.

„A gazdaságot helyre tudtuk hozni, de az illegális bevándorlókat többé innen kitenni nem tudjuk. Több százezer emberről beszélünk, senki ne gondolja, hogy Kunszentmártonra ne jutna. Nem akarom, hogy attól kelljen rettegni, hogy valakinek a családját túszul ejtik vásárlás közben”.