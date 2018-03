Valamiért Jobbik-ellenes molinókkal várták Orbánt Fonyódon

Vona Gábor nyilvános szereplésein mostanában fidelitasosok és más aktivisták, köztük állítólagos kiábrándult jobbikosok szoktak tüntetni arab- és muszlimellenes molinókkal, illetve Simicska Lajos és a Jobbik kapcsolatát emlegetve.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltjét pár napja például egy ózdi utcafórumon várták egy „Neked az iszlám az utolsó reménységed, nekünk a kereszténység az első” feliratú transzparenssel:



Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Ma viszont valami szokatlan, az eddigi mintába nem illő eseményre lettünk figyelmesek. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és listavezetője ma Fonyódon kampányolt, erről töltöttek fel fotókat a Facebook-oldalára. Ezeken az látható, hogy a tömegben többen „Jobbik = Simicska-párt” és „Nekünk Orbán, nektek turbán” feliratú transzparensekkel álltak.

Lehetséges, hogy esetleg Vona Gábort várták, vagy hogy a tüntetők eltévedtek? Ez sem a fotókból, sem az eseményen készült miniszterelnöki videóból nem derül ki.

Az viszont kiderült, miről beszélt Orbán: „Az a világ, amivel össze akarnak bennünket keverni, az a kultúra, amit ide be akarnak hozni, az nem fogadja el a nők és a férfiak közötti egyenjogúságot. Veszélyt jelentenek a nőkre úgy, ahogy Nyugat-Európában, ha önök követik az eseményeket, ezt szinte minden héten láthatjuk. Úgyhogy arra kérem a férfiakat is meg a hölgyeket is, hogy ne adjuk fel azt a kulturális fundamentumot, amin állunk, és ami a férfiak és a nők egyenjogúságát illeti Magyarországon.”

Arról, hogy Orbán, aki Európa egyetlen, csak férfiakból álló kormányát irányítja, miért nem nevez ki vezető politikai pozíciókba nőket, már 3 éve kifejtette a véleményét egy nem nyilvános fórumon: szerinte a nők nem bírnák a magyar belpolitikában divatos karaktergyilkosságot. A múlt héten mondjuk azzal dicsérte meg a kevés (106-ból 6) fideszes képviselőnő-jelölt egyikét, hogy igazán férfias volt a Parlamentben.