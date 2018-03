A Honvédkórház a budapesti no go zóna

Szerdán számolt be az RTL Klub Híradója arról annak a nőnek a tragikus esetéről, akit vérmérgezés gyanújával utalt be a Honvédkórház sürgősségi osztályára a háziorvosa, onnan azonban érdemi vizsgálat nélkül hazaküldték. Majd asszony másnap meghalt. Az asszony háziorvosa "No go Zóna Budapesten" címmel írt nyílt levelet a Honvédkórház vezetőjének, Dr. Tamás Róbert orvos dandártábornoknak. Dr. Mateisz Erzsébet szerint mikor a beutalt asszony megérkezett a sürgősségi osztályra lehetett vele kommunikálni,

"ugyanakkor SEMMILYEN belgyógyászati vizsgálat nem történt. Sem vérnyomás vagy pulzus mérés, sem laborvizsgálat."

Ennek ellenére az őt ellátó Zacher Gábor elbocsátotta. "A beteget hazavitették, ahol nem tudták itatni, etetni, aluszékonnyá vált. Másnap férje többször telefonált az ügyeletnek, és a rendelőnek, hogy feleségét nem tudja felébreszteni, de fél mentőt hívni, mert esetleg kifizettetik vele," tette hozzá a háziorvos. Végül a mentősök tanácsára bevitték, ahol kiderült: "szeptikus állapota visszafordíthatatlanná vált, a teljeskörű ellátás ellenére betegünk exitált." Dr. Mateisz Erzsébet szerint ha egy vérnyomást mérést elvégeznek a páciensen, egyértelmű lett volna, hogy kezelésre van szüksége.

"Ha még egy vérképet is néztek volna, kiderül, hogy a fehérvérsejtszám jelentősen emelkedett. Másnap 32 ezres számot mértek. A második dokumentációban világosan kirajzolódott a kórkép súlyossága, és az a küzdelem, amivel az előző nap hibásan elambulált beteget próbálták életben tartani,"

írja. Megjegyzi: a cím azért az, hogy