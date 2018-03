A lengyel elnök megvétózta a kommunista tábornokok lefokozását

Andrzej Duda lengyel elnök megvétózta azt a törvényt, ami a kommunista tábornokokat és főtiszteket automatikusan megfosztotta volna rangjuktól. A helyzet azért izgalmas politikai szempontból, mert a törvényt megszavazó kormánypárt (PiS) embere maga Duda is.

A Reutersnek nyilatkozó elemzők szerint Duda szeretne távolságot tartani a PiS-től, mert az elmúlt egy hónapban drámai esésbe kezdett a párt népszerűsége.

Andrzej Duda Fotó: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto

Dudának az a fő problémája, hogy a törvény mindenkit érint, aki tagja volt annak a katonai tanácsnak, amely 1981-83 között irányította Lengyelországot, amikor a Szolidaritás mozgalom tiltakozásai nyomán rendkívüli állapotot, vagyis katonai diktatúrát vezetett be a kommunista hadvezetés.

A probléma az, hogy a törvény nem hagy módot arra, hogy az érintettek fellebbezzenek. Holott a tanácsnak tagja volt például az egyetlen lengyel űrhajós is, akit tudtán kívül, néhány napra raktak be a testületbe. Ráadásul a törvény elég szubjektív szempontok szerint büntetne más tiszteket is.

Azzal Duda is egyetért, hogy az érintett tisztek többségének bűnhődniük kell, de rámutatott, hogy ezt csak jogállami módszerekkel lehet elérni.