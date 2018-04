Húsvét alkalmából Ferenc pápa megkeresztelt egy nigériai koldust

A pápa vasárnap arra szólította fel a híveket, hogy ne dermedjenek le, ha igazságtalanságot látnak maguk körül, majd megkeresztelt nyolc felnőttet, köztük egy nigériai származású koldust, aki hőssé vált Rómában, miután megállított egy húsvágó bárddal hadonászó rablót.

John Ogah tavaly szeptemberben tepert le egy maszkos férfi egy bárddal a kezében 400 eurót akart elrabolni egy római boltból. A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy Ogah visszatartja a támadót, amíg kiérnek a rendőrök. Az akció után azonban a nigériai férfi is lelépett a helyszínről, mert attól tartott, hogy ha észreveszik, hogy nincsenek rendben a papírjai, kiutasítják az országból. De amikor megtalálták, nem ez történt, egy hónappal később a rendőrség hálából tartózkodási engedélyt adott neki.

Azóta munkája is van, John Ogah most a Vöröskeresztnél dolgozik, és van hol laknia is. A vasárnap mise előtt a római rendőrfőnököt kérte meg, hogy legyen a keresztapja. A keresztelésnél pedig a Francesco nevet választotta. A férfi a La Repubblicának azt mondta, nem akar hős lenni, egyszerűen azt szeretné, hogy legálisan, méltóságteljesen akar dolgozni az országban. (NBCNews)