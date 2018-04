Hiába az új EU-s szabályozás, a magyar előfizetők utazás közben is kevés tartalomhoz férnek majd hozzá a Netflixen

Vasárnaptól léptek életbe az Európai Bizottság által bejelentett digitális hordozóhatósági szabályok, melynek értelmében ha valaki online stream-szolgáltatásra fizet elő valamely uniós tagországban, akkor az EU más országaiba utazva is az otthonában elérhető tartalmakhoz kell hozzáférjen, még akkor is, ha így olyan műsorokat is láthat, melyek amúgy a meglátogatott országban nem elérhetőek.

Az előírás csak az előfizetett tartalmakra vonatkozik, az ingyenesen hozzáférhető tartalmak sorsáról a szolgáltatók döntenek, és elsősorban olyan szolgáltatók esetében jelenthet lényeges változást, melyek kínálata érdemben eltér az egyes országokban. Nem véletlen, hogy a szabályról beszámoló Verge a Netflixre hegyezi ki a hírt, hiszen az egyik legnagyobb online film- és sorozatszolgáltató közismerten más-más mértékben teszi hozzáférhetővé a tartalmakat az egyes országokban.

A Finder.com rendszeresen felméri, hogy az egyes országok Netflix-előfizetői milyen mértékben férhetnek hozzá a tartalmakhoz. A legtöbb tartalmat az amerikai nézők láthatják, 1157 sorozat és 4593 film volt elérhető amerikai előfizetéssel március végén a Netflixen. Az európai előfizetőknek viszont ennek sokszor csak a töredéke jut: Franciaországban a tartalmak 33,4 százaléka, Németországban 28,3 százaléka, Olaszországban 16,9, míg mondjuk Szlovéniában 17,6 százalékát lehet megtekinteni az amerikaiak számára elérhető össztartalomnak.

Az adatbázisból az is kiderül, hogy Magyarország kifejezetten hátul szerepel ezen a listán: a magyar előfizetők eszerint 171 sorozathoz és 548 filmhez férnek hozzá, ami az összes tartalom 14,78 százaléka. Azaz egy magyar előfizető számára egyelőre nem hoz nagy változást a friss EU-s szabályozás, ugyanakkor egy hozzánk látogató német vagy francia előfizető jóval több tartalomhoz férhet hozzá, mint eddig.