17 év után kért bocsánatot a férfi, aki egy sirályrajt csalogatott be a szállodai szobájába

A Fairmont Empress szálloda, aminek egyik szobáját 2001-ben elpusztította egy csapat sirály. A sirályokat a szobába csalogató férfi 17 év után bocsánatot kért. Fotó: Google Street View

Fiatal volt és éretlen, indokolta 17 évvel ezelőtti tettét Nick Burchil, aki 2001-ben egy sirályraj segítségével nullára amortizálta a kanadai Victoria legmenőbb szállodája, a Fairmont Empress egyik szobáját.

Burchill egy konferencián járt a városban, munkaadója pedig volt olyan nagylelkű, hogy ebben a menő hotelben szállásolta el. Burchill viszont meggondolatlan, felelőtlen fiatalként egy bőröndnyi csípős szalámit hagyott a szobájában, majd kinyitotta az ablakot. Ezt utóbb azzal indokolta, hogy nem volt hűtő a szobában, ő meg nem akarta, hogy baja legyen a szülőföldjéről, Új-Skóciából hozott szalámi, amivel a victoriai barátainak akart kedveskedni. Az nem jutott eszébe, hogy ebből még baj lehet.

Lett.

A szobáját megszállták a sirályok - és ha valaki nem találkozott volna még tengeri sirályokkal, azok nem azok a galambméretű izék, amik a budapesti rakpartokon repkednek, hanem pulyka nagyságú, agresszív dögök, amikkel az életéért kell küzdenie az embernek.

"Emlékeszem, ahogy végigsétáltam a hosszú folyosón, kinyitottam az ajtómat, hogy egy egész rajnyi sirályt találjak a szobámban" - írta 17 évvel később, idén április elsején keltezett bocsánatkérő levelében. "Nem volt időm számolgatni, de legalább negyven lehetett belőlük, és már jóideje falatozhatták a szalámit a szobámban" - írta.

Már ez se ideális, de Burchill érkezése megriasztotta a madarakat. "Azonnal röpködni kezdtek, mindennek nekicsapódtak, ahogy kétségbeesetten próbáltak kimenekülni a kis ablakon. Ennek eredményeként egy sirályszarból, tollakból és szalámidarabokból álló tornádó pusztított a szobában, amit az elég nagy madarak kavartak a szárnycsapkodásukkal" - írta.

A szálloda PR-igazgatója, Tracey Drake elsőre áprilisi tréfára gyanakodott Burchill bocsánatkérésekor, de a szálloda feljegyzései megerősítették Burchill elbeszélését. És azt is, hogy a hotel menedzsmentje élethossziglan kitiltotta a szállodából Burchillt. "17 év elteltével ez már csak egy vicces sztori, de ha elképzelem, hogy mi lehetett a takarító első reakciója, amikor kinyitotta az ajtót" - mondta Drake a CTV Newsnak.

A takarítónőről Burchill is megemlékezett a levelében, elbeszélése szerint valóban csalódottnak tűnt.

"Azóta megkomolyodtam, és most már elismerem a felelősségem a történtekért. Kalappal a kezemben érkezem önökhöz, hogy bocsánatot kérjek az okozott kárért, és kérem, fontolják meg életre szóló kitiltásom feloldását" - írta Burchill, aki személyesen is felkereste a szállodát. Sikerrel járt, Drake elmondása alapján, bár a szobában keletkezett kár leírhatatlan, mindent megbocsátanak és leveszik Burchillt a kitiltottak listájáról. (Via CTV News)