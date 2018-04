Az LMP is visszalépteti jelöltjét Csepelen

Nem sokkal azután, hogy a baloldali ellenzéki pártok vezetői közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az MSZP-P jelöltje, Bangóné Borbély Ildikó visszalép Csepelen, az LMP is bejelentette, hogy ők is visszaléptetik jelöltjüket, Tenk Andrást. Ezek után az Együtt képviselője, Szabó Szabolcs lett a legesélyesebb kihívója a Fidesz jelöltjének, Németh Szilárdnak. A körzetben indul a Jobbik jelöltje, Berecki Miklós is, de a korábbi felmérések szerint Szabó nyerheti a választókerületet akár jobbikos visszalépés nélkül is.



A visszalépést az LMP szóvivője, Kanász-Nagy Máté erősítette meg a 444-nek. Mint mondta, kedden már zajlottak tárgyalások négy körzetben a visszalépésekről, de aztán este az MSZP-P elfogadhatatlan ajánlatot tett: három helyen léptek volna vissza az LMP javára, cserébe viszont 27 visszalépést kértek volna.

Szerdán viszont két szimbolikus körzetben történt előrelépés: a Belvárosban az MSZP-P jelöltje, V. Naszályi Márta lépett vissza Csárdi Antal javára, az LMP pedig most a csepeli-soroksári körzetben az Együtt jelöltje, Szabó Szabolcs számára. Mint Kanász-Nagy elmondta, továbbra is nyitottak a korrekt ajánlatokra.