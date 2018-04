Forbes: Orbán Ráhel a negyedik legbefolyásosabb nő Magyarországon

Közzétette saját bevallása szerint is szubjektív listáját a Forbes, eszerint Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége az ország legbefolyásosabb nője, legalábbis közélet kategóriában.

Mint írják, „informátoraink olyan esetekről is beszámoltak nekünk, amikor kifejezetten ő mozgatta a szálakat”. Orbán Ráhel először szerepel hivatalosan is a listán, korábban csak plusz egyként fért fel. Az üzleti életben a lap szerint továbbra is Dávid Ilona, a MÁV elnök-vezérigazgatója az első, a Kultúra szekcióban a lista végére csúszott Eszenyi Enikő, felkerült viszont Enyedi Ildikó filmrendező. Ebben a kategóriában továbbra Havas Ágnest, a Filmalap vezérigazgatóját találták a legbefolyásosabbnak.

Orbán Ráhel egyébként annyira befolyásos, hogy úgy is segíteni tudott a turisztikai imázs kidolgozásán, hogy állítólag ott se volt az egyeztetéseken.