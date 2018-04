Gyurcsány Ferenc még abból is politikát csinált, hogy elkésett a saját fórumáról

Gyurcsány Ferenc kedd este lakossági fórumot tartott Dunakeszin.

A körzetben a DK-s Rónai Sándor a legerősebb ellenzéki kihívója a fideszes Tuzson Bencének.

Gyurcsány mindent bevetett: Orbánt egy tolvaj postáshoz hasonlította, a Lázár János birtoka mellett lévő kastély pedig szerinte isteni közbeavatkozással kerülhetett oda.

Az őszödi beszéd azért egyszer kihozta a sodrából.

“Ha szerencséje van, az elnök úr alá is írja magának!” - mondta a DK-s kitűzőkkel és könyvekkel telepakolt stand mögött ülő nő. Hiába volt ott Debreczeni József összes politikai témában írt könyve, hiába sorjáztak az Orbán Viktort ekéző kiadványok, a könyvárus szerint a legnépszerűbb mindig Gyurcsány Ferenc szakácskönyve. Hogy miért? Mert tele van jó receptekkel, hozzájuk tartozó történetekkel,



és csak egy ezres az ára.

Vették is a szakácskönyvet a Demokratikus Koalíció Dunakeszin rendezett lakossági fóruma előtt, és Gyurcsány Ferencet sem hiába emlegette a DK-s aktivista: az este fellépője a helyi DK-s jelölt mellett a pártelnök volt.

Gyurcsánynak különleges pozíciója van a magyar politikusok között, Orbán Viktor mellett egyedül ő büszkélkedhett azzal, hogy a szavazói egy jó része nem csupán egyetért vele, hanem egyenesen rajong érte. Kedd este több mint száz ember volt kíváncsi rá a művelődési házban, többségében nyugdíjasok. Jellemző volt, hogy sokan le sem ültek, hanem az ajtóban várták Gyurcsány érkezését, volt, aki egyenesen tisztelgett neki. Más pedig simán lefletózta, mondván, hogy így sokkal közelebb érzi magához.

Gyurcsány amúgy késett, de még abból is politikát csinált.

“Amikor beültem az autóba azt írta, hogy 22 kilométerre vagyok. Azt hittük, hogy ideérünk hat órára, de több mint egy órába telt. Álltunk a végeláthatatlan sorban” - mondta, és hozzátette, hogy a kormány mindenről beszél, csak épp az igazán fontos dolgokról nem, például a végeláthatatlan sorról, amelyben ők álltak Budapesttől Dunakesziig.

“De Önök nyilván megbocsátják nekünk ezt a tíz perc késést, ha könyörgök” - mondta Gyurcsány, a közönsége pedig megbocsátotta. Holott Gyurcsány igazából csak jött, beszélt és már ment is, befelé menet gyorsan beugrott a WC-re, kifelé pedig alig volt ideje arra, hogy a nagy rohanásban tényleg aláírja az egyik szakácskönyvét.

A kettő közé viszont sokminden belefért, onnantól kezdve, milyen lenne, ha a pártelnökség helyett felcsapna MÁV-bemondónak, egészen odáig, hogy Tiborcz István hogyan szürcsölgeti a levest. Úgy, hogy közben az apósának, a miniszterelnöknek magyarázza, hogyan vásárolt a szomszédjában villát.

Gyurcsány szerint amúgy a DK-s szavazók még szerencséseknek érezhetik magukat, mert ők legalább találkoznak a pártelnökükkel, nem úgy mint egy Fidesz-szavazó, aki azt sem tudja, hol és mikor jelenik meg Orbán Viktor.

Akinek a nevét Gyurcsány csupán egyetlen egyszer mondta ki, amúgy végig kerülte, és úgy hivatkozott rá: a miniszterelnök.

Pedig Orbán rengetegszer szóba került a másfélórás fórum alatt. Gyurcsány például elmondta, hogy szerinte Orbán hülyére veszi a választóit azzal, hogy csak Brüsszelről, Sorosról és a menekültekről beszél, mintha amúgy a választók a földi paradicsomban élnének. Pedig szerinte a menekültek csupán átjáróháznak használják az országot, és ennél pedig sokkal fontosabb problémák vannak az országban, például, hogy az ország legjobb kórházának sürgősségién sorra halnak meg az emberek.

Meg egyébként is:

Gyurcsány szerint inkább arról kellene beszélni, hogy mindenkinek teljen rá, hogy egy napfényes délután kiülhessen meginni egy fröccsöt. “Vágó Gábort ezen az úton köszönteném” - szólt be az lmp-s politikusnak, aki korábban arra utalt, hogy Gyurcsány be volt állva az ellenzéki pártok márciusi tanácskozásán. Ez nagyon beakadhatott Gyurcsánynak, mert Vágót kétszer is szóba hozta a beszédében.

Még a tolvaj postás is okosabb a miniszterelnöknél

A másfél órás fórumon Gyurcsány a szakpolitikák megvitatása helyett tökélyre fejlesztette a politikai standupot. Hol síri hangon beszélt, hol az égbe kiáltott, közben pogácsát osztott, és még a saját, 12 évvel ezelőtti őszödi beszédét is megidézte, amikor azt mondta, Márki-Zay Péter nem kicsit győzött, hanem nagyon. Mondjuk a hallgatóságától ugyanezt már kissé zokon vette.

“Vettek már könyvet tőlem? Tessék venni, és gyarapítani a pártkasszát, nagyon fontos” - mondta, majd hozzátette, hogy ha elfogy, akkor egy szabás-varrás könyv jön.

“És mi lesz a címe, az, hogy elszabtuk?” - kiabált be valaki nevetve a hallgatóságból. Gyurcsány erre egy pillanatra lefagyott, de aztán kivágta magát:

“Nem, az, hogy belédkötök!” - mondta.

Leginkább azonban kormánypárti politikusokon szeretett élcelődni. Eljutott odáig, hogy Orbánt annak a tolvaj postásnak a történetével is összekapcsolja, aki februárban lelépett egymillió forint készpénzzel, de később elkapták.

“A mi Nyíregyháza melletti postásunk, bár ott volt Záhonytól pártízkilométerre, nem arrafelé ment. Én nem ismerem ezt a postást, de abban majdnem biztos vagyok, hogy a mi postásunk nem az európai történelem mély rétegeinek tudós ismerője, biztosan tudom, hogy nem mozog otthonosan az újkori európai filozófiák mindenfajta áramlataiban, sőt, azt is feltételezem, hogy nem tanult kultúrantropológiát. Mégis, az én postásom Nyugatra ment” - fejtegette. Majd lezárta a gondolatmenetet:

“Az én postásom okosabb, mint a miniszterelnök”.

Ezután hosszan magyarázta, miért alávaló dolog lopni a közpénzt, főleg úgy, hogy szerinte a politikusokat - például őt is - egész jól megfizetik. Végül azonban csak visszatért a színpadias sztorikhoz:

“Ha Lázár miniszter a 6-7 éves gyerekének tud hetvenmilliós budai villát venni úgy, hogy egész életében csak politikus volt, akkor ne nagyon gondolkodjanak, az lopott “ - mondta.

“Vagy, van ám itt egy másik lehetőség is” - folytatta, majd felemelte a kezét, és a plafonra tekintett. “A teremtő Úristen szent akaratából az ő és családja földjének közepére megérkezett egy vadászkastély. Mit tehetett róla? Ő csak ott állt, kiment megnézni a földeket és egyszer csak ott egy kastély” - mondta teljes átéléssel.

Közepesen szórakoztató voltam

Gyurcsány a pártja programjáról azt mondta, “nem ígértük túl magunkat”, de épp a rendezvény előtt osztottak ki egy szóróanyagot, amelynek hátoldalán felsorolták, mit tenne a DK a kormányváltás első napján. Az első pont a legfőbb ügyész leváltása, a második a CT és MRI-gépek megduplázása, aztán jön a béremelés, a nyugdíjemelés, és az internetezeés ingyenessé tétele.

“Képzelje el, eljövök jövőre is, már kormánypárti politikusként, és Önök emlékezni fognak rá, hogy én mit ígértem” - magyarázta Gyurcsány. Azt meg nem akarja magának, hogy széltolónak nevezzék.

A másfél órás standup végén azonban beszélt néhány konkrét dologról is, még ha homályosan is.

Kedden napközben egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy kormányváltás esetén előre szeretnék hozni a 2019-ben esedékes önkormányzati választásokat, hogy a települések éléről is eltűnjenek a fideszes pártpolitikusok. Ez jogilag nem egyszerű, négy évvel ezelőtt ugyanis 5 évre választották a polgármestereket. Erről most azt mondta,

meg kell próbálni kikényszeríteni a legtöbb helyen az önkormányzati választásokat politikai és egyéb eszközökkel.

Azt is hangsúlyozta, hogy az egyéni választókörzetek eredményétől függ, ki kormányozhat, emiatt pedig egy sor informális tárgyalás zajlik a visszalépésekről az ellenzéki pártok között. Szerinte egészen szombatig lehet erről tárgyalni.

Gyurcsány Ferenc, és a helyi DK-s képviselőjelölt, Rónai Sándor Fotó: botost/444.hu

Közölte, abban biztos, hogy a DK sikeres lesz a választáson, a cél viszont az, hogy összességben, együtt megverjék a Fideszt.

“Meg lehet-e őket csípni 8 év után? Ez a kérdés” - mondta.

Azt, hogy mit tennének kormányon, most nem részletezte alaposan, annyit mondott, hogy a családi pótlékot növelnék, a vízfogyasztást két köbméterig ingyenessé tennék, az egészségügyi dolgozóknak meg emelnék a bérüket.

A fórum után mi is megkérdeztük tőle, hogy benne akarna-e lenni az új kormányban, de kitérő választ adott, és azt mondta, a kormány összetételéről majd a koalíciós tárgyalásokon döntenének. Majd hozzátette, hogy a választóinak ennél nagyobb nyugalmat ígér, és azt, hogy

“túl fogom élni ezt a kampányt, ellenfeleim nagy bánatára túlélem”.

Ehhez kellett az is, hogy félrenyeljen.

MÁV-bemondó mindenesetre már nem lesz Gyurcsányból. Az előadása közepén szakították félbe azzal, hogy egy Mercedes és egy Opel rossz helyen parkol. Ő pedig beolvasta a rendszámaikat. “Magukat nem csak Orbán büntetni, hanem a közterület-felügyelet is!” - mondta. Majd hozzátette: