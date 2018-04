Orbán: Elég egy rossz döntés, és Budapestre többé nem fogunk ráismerni

Orbán Viktor választási beszédet tartott Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Ludovika Egyetemi Campus ünnepélyes átadóján. Igaz, a Ludovikát 2014-ben is átadták már egyszer, de most is választás jön, szóval érdemes még egyszer átadni mindent. Igaz, a 2014-ben is kész Ludovika azóta még készebb lett, a környéken ugyanis az elmúlt 4 évben is zajlottak beruházások.

Orbán a beszéde elején leginkább az elmúlt 8 év budapesti beruházásait reklámozta a Zeneakadémiától az Erkel-színház felújításán át a Liget-projektig. Hosszan beszélt persze a Ludovikáról is, arról, hogy azt a kommunisták bezárták, a Fidesz viszont felújította és ide költöztette a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, ami Orbán szerint egy nagyon jó dolog.

A miniszterelnök szerint az ország és a Ludovika történelme azt mutatja meg, hogy elég csak egyszer rossz döntést hozni, rossz irányba kanyarodni, és máris kész a baj. Orbán itt váltott kampányüzemmódra, azt mondta, ma újra el akarják venni tőlünk a hazánkat, és Magyarországon bevándorlóországgá akarják alakítani.

Orbán szerint 10 millióan akarnak útra kelni Európa felé a Közel-Keletről és Afrikából, a kormánynak azonban a magyarok biztonsága az első. A miniszterelnök azt mondta, a migráció Budapestet fenyegeti leginkább Magyarországon, a déli határon húzódó kerítés is Budapestet védi.

„Elég egy rossz döntés, és Budapestre többé nem fogunk ráismerni”

- mondta Orbán, kiemelve, hogy Budapesten nincsenek bevándorlónegyedek. A Fidesz ezt az állapotot akarja Orbán szerint megőrizni, az ellenzék pedig bevándorlóországot akar (egyébként ez sem igaz, mármint a kerítést egészen biztosan nem bontaná le egyik esélyes ellenzéki párt sem, de annyi baj legyen)

„Nem szeretnék kertelni, a most vasárnapi választások a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jövőjére nézve is hatással lesznek” - így a miniszterelnök, aki szerint az NKE hallgatói számára olyan értékek jelentik az alapot, amiket a Fidesz ellenfelei le akarnak bontani. Ilyen érték például a haza vagy a rend, melyeket az ellenzék Orbán szerint le akarna bontani, ráadásul az ellenzék gyenge államot is szeretne.