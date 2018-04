92 trafik köthető egy rejtélyes vietnami férfihoz, de a CBA vezetői is nagyot kaszáltak

Az Átlátszó nagy összefoglalót készít arról, hogy közel öt évvel a trafikok állami újraosztása után hogyan áll a piac, kik lettek a fideszes átalakítás legnagyobb nyertesei. Az első részben a budapesti I. kerületi trafikok sorsának alakulását mutatták be.

A cikk felidézi, hogy a kerületben is sok vesztese volt a trafikok újraosztásának, olyan trafikosok vesztették el megélhetésüket, akik évtizedek óta ezzel foglalkoztak. Két idősebb nő is mesélt arról a lapnak, hogy évtizedes munkával felépített kisboltjaikat kellett bezárni az átalakítás miatt. A trafikkoncesszióra viszont esélyük sem volt pályázni. Egyrészt elmondásuk szerint lehetett tudni, hogy ki fogja kapni, másrészt ez több millió forintos befektetést igényelt volna, amire nem volt pénzük.

Mivel az országos helyzet elsőre nehezen áttekinthető, az Átlátszó kerületenként fogja feldolgozni a trafikok tulajdonosi hálóját. Az első kerület könnyű kezdésnek bizonyult, hiszen itt mindössze kilenc trafik működik. De az Opten adatai szerint e kilenc trafik tulajdonosi köre két üzleti csoporthoz vezethető vissza.

Négy trafik a Sárkány Center és a Vimpex nagykereskedés vietnámi tulajdonosához, Vu Zolihoz köthető, míg a többi trafik a CBA felsővezetőihez vezetnek.

Vu Zoli, azaz Vu Quy Duong a budapesti gazdasági élet rejtélyes szereplője, az akkor még rendes újságként funkcionáló Origo 2013-ban remek portrét közölt róla. 1985 óta él Magyarországon, azóta a hazai vietnami közösség központi figurája lett, de a nyilvánosságot nagyon kerüli. Közvetlen fideszes politikai kapcsolatairól nem tudni semmi konkrétat, de az biztos, hogy Vu Zoli a trafikátalakítások egyik legnagyobb nyertese lett.

A trafiktörvény szerint egy tulajdonos maximum öt trafikot birtokolhat, de mint a cikkből is kiderül, Bt.-kel és kültagi pozíciókkal ki lehet kerülni ezt: 92 trafikból álló hálózat köthető Vu Zolihoz. Az I. kerület mellett hozzáköthető a Népliget, a Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér metrómegállónál lévő trafik, de vannak érdekeltségei Ácson és Szentendrén is. (Erről a lap egy külön táblázatot is közölt.)

És míg egy-egy dohánybolt nem hoz annyira komoly nyereséget, egy ekkora hálózat már nagyon komoly bevételt tud termelni: az Átlátszó szerint azok a Bt.-k, melyekben Vu Zoli jelenleg közvetlenül vagy közvetetten érdekelt, 2013 óta 51 milliárd forint bevételt könyveltek el, a nyereségük pedig 413 millió forint.

A kerület másik trafikos urai a CBA felsővezetéséből kerülnek elő: Baldauf László, Krupp József, Breier László és Gyelán Zsolt mind kültagok azoknál az I. kerületi dohányboltoknál, melyek nem Vu Zoli érdekeltségei. Közvetlen koncessziójuk egyiküknek sincs, de a közvetlenül a CBA mellett telepített öt trafik mindegyikében érdekelt legalább egyikük.

A közismerten jó fideszes kapcsolatokkal rendelkező boltlánc vezetői közül Baldauf László nemrég a Magyar Időknek arról beszélt, hogy kedvező irányba fejlődik a magyar gazdaságpolitika, és újra meg kell szavazni a bizalmat a Fidesznek. Érhető, Baldauf mire gondolt: ő és a vele egy címre bejelentett Baldauf Zsuzsanna úgy köthető 13 trafikhoz, hogy egyetlen koncessziót sem nyertek. 2013 óta ezek 6,3 milliárdos bevételt és 176 milliós nyereséget termeltek.

Két másik CBA-alapító, Krupp József és Breier László összesen 29 trafikban érdekeltek, melyek a nyitás óta 15,7 milliárd forintos bevételt és 488 millió forintos nyereséget termeltek. Gyelán Zsolt pedig 15 trafikhoz köthető, melyek 4,3 milliárdos bevételt és 70,8 millió forintos profitot hoztak össze 2013 óta. A CBA-vezetők trafikjairól is készült táblázat.