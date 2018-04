A brit cégek háromnegyedénél rosszabbul keresnek a nők a férfiaknál

Csütörtökig volt lehetőségük leadni a brit cégeknek jelentéseiket az alkalmazottaik nemek szerinti fizetési különbözetéről. A több mint tízezer cég adatait feldolgozó BBC jelentése szerint a brit cégek 78% fizeti meg jobban a férfi alkalmazottait, míg a nőket csak 14%-uk. A cégek mindössze 8 százalékánál nem volt különbség a nemek fizetésében.

A jövedelemkülönbség középértéke 9,7 százalék, vagyis egy átlagos brit férfi alkalmazott tíz százalékkal többet keres egy átlagos brit női alkalmazottnál.

A felmérés nem az azonos munkakörben dolgozók fizetéskülönbözetét vizsgálta - a brit törvények szerint amúgy nem is szabad kevesebbet fizetni azonos munkakörben dolgozóknak csupán a nemi eltérések alapján. Vagyis ebből a felmérésből az derült ki, hogy a nők általában rosszabbul fizető állásokban dolgoznak a férfiaknál. Ennek oka a BBC szerint lehet az, ha egy cégnél magasabb beosztásokban jellemzően férfiak dolgoznak, vagy ha a női alkalmazottakat tapasztalatlanabbnak könyvelik el a cégeknél. Ahogy az is közrejátszhat benne, ha a nők szülési szabadságuk alatt kevesebb jövedelmet kapnak. (Via BBC)