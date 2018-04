A fideszes polgármester szerint azért járhatatlan az út, mert Boldog István keresztbe tett nekik

Úgy néz ki, hogy a kampány végére a fideszesek már a fideszeseknek is nekiesnek. Boldog István fideszes képviselő csütörtök délelőtt azzal kampányolt, hogy Kengyel fideszes polgármesterét hibáztatta azért, mert a Törökszentmiklóst Martfűvel összekötő, alsóbbrendű utat ellepték a kamionok. Boldog szerint hiba volt levenni a 20 tonnás korlátozó táblát.

A kengyeli polgármester szerint a kialakult állapotokról Boldog István is tehet. Azt írta, hogy több levelet is írt a hatóságoknak, hogy tiltsák ki a kamionokat és állítsák helyre az utat. Martű előző polgármesterével azért is lobbiztak a megyei önkormányzatnál, hogy az utat teljes hosszában felújítsák, csakhogy „Boldog István képviselő úr úgy döntött, hogy ez nem kell, legyen inkább »háromszámjegyű« az út. Így ebből a forrásból más út újul meg”.



Nagy Szilár szerint arról is Boldog István tehet, hogy a település beadott hét TOP-os pályázatából csak kettő nyert.