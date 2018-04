Meghosszabbították Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását

Három hónappal meghosszabbította Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását szerdán a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája. A Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője erre az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt volt szükség. A bíróság döntése nem jogerős, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. A bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban részt vevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Az ügyben 17 gyanúsított ellen folyik eljárás bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények miatt. Heten előzetes letartóztatásban, nyolcan házi őrizetben védekeznek, két gyanúsított esetében lakhely-elhagyási tilalmat rendelt el bíróság.

Czeglédy Csaba rövid időre kijött a börtönből, mivel országgyűlési képviselőjelöltként indult a 2018-as választásokon, és így a jogerős nyilvántartásba vétel után mentelmi jog illette meg. Csakhogy a Nemzeti Választási Bizottság a legfőbb ügyész indítványára felfüggesztette mentelmi jogát. Így vele szemben az eljárás folytatásának akadálya elhárult, és a főügyészség indítványa után a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte az előzetes letartóztatását. A végzést a Szegedi Törvényszék helybenhagyta.

Időközben a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos eljárásokat mind a Kúria, mind az Alkotmánybíróság indítványra felülvizsgálta és azokat törvényesnek, jogszerűnek minősítette, elvetve minden védelmi kifogást - tudatta a csoportvezető ügyész.

Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. Szerdán bejelentette, hogy visszalép az MSZP-Párbeszéd országgyűlési képviselő-jelöltjeként induló Nemény András javára. (MTI)