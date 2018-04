A Momentum visszalépteti öt jelöltjét

Öt jelöltjét is visszalépteti még pénteken a Momentum, jelentette be Soproni Tamás, a párt elnökségi tagja az ATV Reggeli Start című műsorában. Soproni itt még nem árulta el, hogy pontosan melyik jelöltjeiket léptetik vissza, csak annyit mondott, hogy két fővárosi és három vidéki körzetben lépnek vissza, és elképzelhető, hogy ő maga is visszalép.

Soproni a budapesti 5-ös választókerületben, vagyis a VII. kerületben indul, itt Oláh Lajos, a DK jelöltje számít a legesélyesebbnek. A héten Bokros Laos már visszalépett Oláh javára. A körzetben az LMP Moldován Lászlót, a Jobbik Stummer Jánost indítja, az ő visszalépésükről nincs hír.

Soproni szerint a részletekről péntek délután, sajtótájékoztatón számolnak be.

A jelölteknek szombat délelőtt 11-ig van idejük visszalépni. Azoknak a neve, akik most lépnek vissza még rajta lesz a szavazólapon, azt helyben, a szavazókörökben fogják áthúzni tollal. (Via 24.hu)