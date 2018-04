Az NVI szerint nem baj, ha pártok gyűjtik be a határon túli választók levélszavazatait

Pálffy Ilona, az NVI elnöke szemlélteti a levélszavazatot. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Bár egy román újság már a hatóságokhoz fordult amiatt, hogy Erdélyben pártok és konkrét pártokhoz köthető civil szervezetek gyűjtik be a külhoni magyarok levélben leadott szavazatait, a választások tisztaságát felügyelni hivatott magyar hatóság, a Nemzeti Választási Iroda szerint ezzel nincs semmi gond. A ZiarHargitha.ro azért fordult a hatóságokhoz, mert szerintük semmi garancia nincs rá, hogy a pártirodákon, illetve a honosítást végző „demokrácia központokban” ne nyúlnának bele a szavazatokba.

Erre valóban nincs garancia, legalábbis Listár Dániel, az NVI sajtósa sem azért tartotta rendben levőnek a dolgot, mert biztosan senki sem változtathatja meg a már leadott szavazatokat. Hanem azért, mert szerinte

a levélszavazás bizalmi kérdés, éppen ezért a szavazópolgár maga döntheti el, hogy hogyan juttatja el a levélcsomagot Magyarországra.

A romániai magyar pártok, az RMDSZ, illetve a Fidesz erdélyi szatellitpártjai, az MPP és az EMNP direkt arra buzdítják a választókat, hogy ne a postán, hanem náluk adják le szavazatukat. Azt a témát felvető Magyar Nemzet is elismeri, hogy egyelőre nincs olyan értesülésük, hogy a pártok hozzányúltak volna bárki szavazatához.

Nem úgy a Vajdaságban, ahol a Délhír egyik olvasója levélben számolt be róla, hogy levélszavazata leadása után pár órával telefonon kérték számon a Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái, hogy miért szavazott érvénytelenül. Ezt csak akkor tudhatták, ha felbontották a borítékot, és megnézték, hogy kire szavazott. (Via Index)

A levélszavazatokkal itthon is adódhatnak problémák. A Mérce birtokába került egy jegyzőkönyv, amelyben az MSZP által delegált egyik megfigyelő él kifogással. A megfigyelő azt tapasztalta, hogy az NVI munkatársai olyan levélcsomagokat is érvényesnek nyilvánítottak, melyek külső borítékjának ellenőrzőcsíkja elszíneződött. Márpedig az elszíneződött csík arra utal, hogy a külső borítékot valaki már megbontotta, ha pedig azt felnyitották, akár ki is cserélhették a szavazólapot tartalmazó belső borítékot is. Kizárni legalábbis már nem lehet a szavazat manipulációját.