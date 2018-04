Felhívásban keresi Sz. Gáborné áldozatait a rendőrség

Felhívást tett közzé a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája. "A rendőrség kéri azon személyek jelentkezését, akiktől Sz. Gáborné csengeri lakos németországi örökséghez való hozzájutás segítése címén az elmúlt évek során kölcsönt kért és kapott, illetve a kölcsön visszafizetését az örökséghez jutásra hivatkozással ígérte".

A rendőrség azt kéri, hogy az áldozatok a telefontanú ingyen hívható, 06-80-555-111-es telefonszámán jelentkezzenek.

A rendőrség felhívásában nincs szó arról, hogy Sz. Gáborné birtokában volt egy közjegyző által hitelesített okmánynak, amit Kósa Lajos is aláírt, és amely szerint Kósa Lajos kezelhette a nő állítólagos örökségét. Pedig egy ilyen papír elég meggyőző bizonyíték lehetett, amit akár a feltételezett csaláshoz is felhasználhatott volna Sz. Gáborné. Mondjuk az is igaz, hogy az ügyészség szerint nem baj, hogy Kósa aláírta ezt a papírt.