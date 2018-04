Megszűnik a Fox sugárzása Magyarországon, egy Mészáros Lőrinccel hírbe hozott új magyar filmcsatorna kerül a helyére

A Film4 nevű új, filmeket sugárzó kábelcsatorna kerül a hónap végén eltűnő Fox helyére - írja a 24.hu. Azt már február óta tudni lehetett, hogy a patinás, menő sorozatokat futtató, de igen kevéssé nézett Fox kivonul a magyar kínálatból, de azt nem, hogy ki kerül a helyére sok szolgáltatónál.



Ez az új játékos a Film4, aminek a tulajdonosa, a magyar DMC eddig gyakorlata szellemében olyan logója lesz, mintha egy másodikos számteches rajzolta volna:

A DMC maga nem új piaci szereplő, az övék a Story4, a Story5 és a Galaxy nevű kábelcsatorna. A DMC nemrég váltott tulajdonost: a vállalkozást annak a Borsány-Gyenes Andrásnak a Hungarian Project Management Kft. nevű cége vásárolta fel, aki egyébként a DMC vezérigazgatója és kisebbségi tulajdonosa volt korábban is.



A 24.hu úgy tudja, hogy április végén átkeresztelik a DMC összes csatornáját: a Story4-ből TV4 lesz, a Story5-ből Story4, a Galaxy TV-ből meg Galaxy4. Őrület! Ezekhez társul az új Film4.

Izgalmas falat

A DMC iránt eleve nagy volt Orbán Viktor oligarcháinak érdeklődése, hiszen korábbi sajtóhírek szerint a TV2 is érdeklődött iránta. Miután végül mégis Borsány-Gyenes került birtokon belülre, a 24.hu arról írt cikkeket, hogy a cég szoros együttműködést tervez Mészáros Lőrinc Echo tévéjével, de annyira, hogy az is felmerült, hogy a DMC-sek az Echo TV Angol utcai központjába költöznének be.

Borsány-Gyenes erre kétértelműen reagált. Egyrészt azt nyilatkozta, hogy

"A nemzetközi piacon szokványos, hogy televíziós társaságok közös helyen működnek, mert ez növeli a hatékonyságot."

Másfelől azt is, hogy az információ nem helytálló. Csík Zoltán, Mészáros ismert bizalmi embere ugyanakkor nem cáfolta, hogy van együttműködés a tévétársaságok között.