Trump újabb százmilliárd dolláros vámmal fenyegeti Kínát

Ahhoz képest, hogy Donald Trump szerint nincs is kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kína között, csütörtökön arra utasította kormányát, hogy fontolják meg további százmilliárd dollárnyi vám kivetését kínai termékekre. Trump azért rendelte el ezt, mert Kína nemrég 106 amerikai gyártású árucikkre bevezetendő importvámmal fenyegetőzött.

A kínaiak lépése is csak válasz volt arra az összesen 50 milliárd dollárnyi vámcsomagra, amit Trump már bevezetett Kína ellen. A hunyorogva is kereskedelmi háborúnak tűnő kereskedelmi háború eléggé megrázta a világgazdaságot, a piacok idegesen reagáltak a szabad kereskedelmet korlátozó lépésekre. Az újabb fordulat viszont már nem rázta meg a piacokat, a hongkongi és a tokiói tőzsde is erősödött csütörtökhöz képest. (Via BBC)