A beragadt szavazatokon még 16 mandátum dőlhet el

Szombaton dől el csak véglegesen, hogy meglesz-e a Fidesz egyre valószínűbb újabb kétharmada. Ekkor lesz ugyanis száz százalékos a szavazatok feldolgozottsága. Azért kell várni eddig, mert meg kell őrizni a külföldön leadott szavazatok, vagy az átjelentkezők szavazatainak a titkosságát. Amint ezek megvannak, azokat összekeverik a kijelölt szavazókör "normál", de félretett szavazataival.

Vagyis nemcsak a külföldön szavazók, vagy átjelentkezők szavazatait nem számolták meg még eddig, hanem az itthon leadott szavazatok egy részét sem. Ez így együtt már több ezer szavazat választókerületenként. A legszorosabb körzetekben ezért nem lehet még végső győztest hirdetni, hiszen akár meg is fordulhat az állás. Nem is olyan kevés, a 106 egyéni mandátumból 16 mandátumnál van matematikai esélye a második helyen lévő jelöltnek a fordításra. De azért ez több esetben valóban kizárólag matematikai esély.

Halvány reményük inkább az ellenzékieknek lehet, hogy a külföldről érkező szavazatok között nagyobb arányban lehet kormánykritikus. (Ezek nem a határon túliak szavazatai. Ők ugyan elsöprő többségben listán a Fideszre szavaztak, de egyéni mandátumra - magyarországi lakcím híján - nem voksolhattak.) Viszont arra sem lehet számítani, hogy mondjuk 90 százalék felett lesz a beragadt szavazatok között a kormányellenes. A külföldi/átjelentkezős szavazatokat ugyanis elkeverik a helyben leadott szavazatok közé.

Valódi esély arra, hogy megforduljon az állás, 1-2 választókerületben, nagyvonalúbb számítással is legfeljebb 6 helyen van. A legélesebb Budakeszi lesz, ahol vezet a fideszes Csenger-Zalán Zsolt Szél Bernadett előtt, de az LMP-s társelnöknek van esélye a fordításra.

A XI. kerületben váratlanul jól szereplő DK-s Gy. Németh Erzsébetnek jóval kisebb esélyei vannak a fordításra Simicskó István ellen. Újbudán sok az ellenzéki jelölt, akik között megoszlanak majd a hátramaradt szavazatok is.

Az ellenzék vidéken még Miskolcban bízhat, itt a fideszes Csöbör Katalin vezet 775 szavazattal, négyszer annyi szavazatot számolnak még össze, De azért is nagyon halvány esély.

Az ellenzéknek ezt a három mandátumot kellene megszereznie, ha meg akarja akadályozni a Fidesz kétharmadát. (A határon túli szavazatokkal a Fidesz tovább növelte a mandátumai számát, jeenleg 134 képviselői helyre számíthat a 199-ből.)

Nézzük sorra:

Baranya 1., Pécs. Itt a legszorosabb az állás. Jelenleg a függetlenként induló, a baloldali pártok által támogatott Mellár Tamás vezet, 590 szavazattal az eddigi képviselő, a fideszes Csizi Péterrel szemben. 4 087 szavazatot kell még átszámolni. Mellár úgy tudta megelőzni Csizit, hogy a fideszes jelölt még növelte is a támogatottságát 2014 óta, nem lépett vissza az LMP-s jelölt, ahogy a jobbikos sem, hiszen ők sehol sem, de még a Kéfarkú és a Momentum jelöltje is több szavazatot kapott, mint amennyi a különbség a két jelölt között jelenleg. A kormányellenes szavazatok így nem egy irányba mennek szombaton sem.

Budapest, 10. Kőbánya. Itt is ellenzéki vezet, Burány Sándor, de mindössze 705 szavazattal, miközben 2 863 szavazat ragadt még be. Burány négy éve is szoros versenyben verte ki a fideszes György Istvánt, most ugyanez a felállás. Jobbikos, LMP-s itt is volt versenyben, előbbi a szavatok 9,95 százalékát, utóbbi 6,46 százalékát kapta. De még a momentumos is többet kapott, mint amekkora most a Burány és György István közötti különbség. A beragadt szavazatok közül így a kormányellenesek nem egy helyre mennek majd.

Borsod 1, Miskolc. Itt a jelenlegi képviselő, a fideszes Csöbör Katalin vezet, 775 szavazattal a jobbikos Jakab Péter előtt. Az utolsó urnából 3 199 szavazatot számolnak majd meg. LMP-s jelölt itt is van, ahogy momentumos is, viszont a baloldaliak nem állítottak jelöltet, Jakab számíthat ellenzéki voksokra.

Budapest 18., XXII. kerület. Az MSZP-s Molnár Gyula vezet a fideszes külpolitikus, Németh Zsolt előtt 778 szavazattal. Itt 3 002 szavazat ragadt be szombatig. Ellenzéki konkurencia itt is van, az LMP-s Pitz Dániel 4.2 százalékot szerzett, a momentumos Orosz Anna 2.77 százalékot gyűjtött be, a jobbikos Staudt Gábor 9,13 százalékot. A szombaon hozzájuk számolt szavazatok gyengíthetik Molnár Gyula esélyeit. 2014-ben itt fideszes győzött, de nem Németh, hanem Szabolcs Attila.

Pest megye 2., Budakeszi. A fideszes Csenger-Zalán Zsolt vezet Szél Bernadett előtt, 786 vokssal. Feldolgozásra vár még 3 533 szavazat. Itt volt ellenzéki koordináció, balos jelölt nincs, a momentumos is visszalépett, de a jobbikos begyűjtött 8,44 százalékot, és még a Kétfarkú jelöltje is többet kapott, mint amekkora különbséggel áll jobban jelenleg Csenger-Zalán.

Budapest 2., XI. kerület. Ahhoz képest, hogy előzetesen lefutottnak tűnt, meglepően szorosan, mindössze 858 szavazattal vezet csak a négy éves simán nyerő Simicskó István honvédelmi miniszter a DK-s Gy. Németh Erzsébet előtt. 3 701 szavazat vár még az urnában. Gy. Németh esélyeit nem segíti, hogy itt csak annyiban volt ellenzéki koordináció, hogy az Együtt jelöltje visszalépett, de van a kerületben LMP-s jelölt (6,02 százalék), jobbikos is, mint mindenhol (5,77 százalék), a momentumos is 2,75 százalékkal áll, de még a Kétfarkú jelöltje is 1,78 százalékkal. Gy. Némethnek úgy kellene fordítania szombaton, hogy bőven mehettek máshova is a kormányellenes voksok.

Budapest 13., XVI. kerület. Itt már ezer fölött van a különbség, a kerület fideszes képviselője, Szatmáry Kristóf vezet az együttes Vajda Zoltán előtt 1209 szavazattal. 2 623 voksot kell még leszámolni, vagyis minden második szavazattal tudna csak fordítani Vajda. Itt is van LMP-s, 3 823 szavazatot kapott, a jobbikos 4 851-et. De a momentumos például visszalépett.

Fejér megye 4., Dunaújváros. A Jobbik egyetlen egyéni mandátuma lehet, Pintér Tamás vezet 1 359 szavazattal a Fidesz jelenlegi képviselője, Galambos Dénes előtt. 2 357 szavazat vár még a számolásra. Pintér bízhat abban, hogy nagyon nem fognak szóródni a kormányellenes szavazatok az utolsó csomagban sem, DK-s jelölt volt ugyan, tíz százalékot, 4 515 szavazatot kapott, az LMP-s pedig mindössze 3,4 százalékot, 1 516 szavazatot.

Budapest 3., XII. kerület. Gulyás Gergely győzelme egyértelműnek tűnt a kerület eddig választási történetét ismerve, ehhez képest szoros az 1 945 szavazat különbség, amivel a DK-s Bauer Tamás előtt vezet. 4 106 szavazatot kell még megszámolni. Bauer fordítási esélyeit nemcsak a XII. kerület hagyományos jobboldalisága nem segíti, hanem az sem, hogy itt aztán szóródni fognak az ellenzéki szavazatok, majdnem 7 százalékot szerzett az LMP-s, 5,74-et a jobbikos, 2,78 százalékot a Kétfarkú elnök Kovács Gergely, 2,62 százalékot a momentumos.

Jász-Nagykun-Szolnok 4., Törökszentmiklós. Itt Boldog István 2 271 szavazattal vezet a jobbikos Csányi Tamás előtt. 2 671 szavazatot kell még megszámolni, ez tényleg csak matematikai esély. Az MSZP-s jelölt 4 505 szavazatot kapott, az LMP-s 990-et. Ha a támogatóik fele átszavazott volna, akár megfogható Boldog.



Békés 4. Orosháza. A fideszes Simonka György 2 336 szavazattal vezet a jobbikos Szabó Ervin előtt. 2 800 szavazatot számolnak még meg. Ez is matematikai esély csak. Annyiban ugyanakkor hasonló a helyzet Törökszentmiklóshoz, hogy itt is volt MSZP-s jelölt, 4 915 szavazatot kapott, az LMP-s 927-et. Ha a támogatóik fele átszavaz, Simonka nem nyerte volna meg a körzetét.



Budapest 4, II. kerület. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter győzelme sem biztos még, ami szintén kisebb meglepetés. 2 690 szavazattal vezet a DK-s Niedermüller Péter előtt, 3 912 szavazat hiányzik még a 100 százalékos feldolgozottsághoz. Az LMP-s Ungár Péter 5 348 szavazatot kapott, a jobbikos Kovács Tamás 3 383-at, a momentumos jelölt 1 396-at, a Kétfarkú jelöltje 983-at. Érdekes verseny lett volna koordinált indulással.

Budapest 1., Belváros. Akár még az LMP-s Csárdi Antal is veszíthet Hollik Istvánnal szemben. A különbség 2 954 szavazat, az utolsó urnában 4 674 voksot számolnak majd. itt is inkább matematikai esély van a fordításra, Csárdi esetében koordináltak az ellenzéki pártok.

Heves 2., Gyöngyös. Itt Horváth László 2 966 szavazattal vezet Vona Gábor előtt. Itt a minimálisnál is minimálisabb a Jobbik elnök fordításának az esélye, 3 089 szavazatot számolnak még össze. Vagyis szinte kizárólag mindegyiknek Vona-támogatónak kellene lennie, hogy változzon az állás.

Budapest 11., IV. kerület. A DK-s Varju László 3 110 szavazattal vezet a fideszes Zsigmond Barna Pállal szemben. Miután 3 148 szavazatot számolnak meg még, ezt tényleg csak a matematika miatt szerepeltetjük a cikkben, akárcsak Vona fordítási esélyeit.

Budapest 5., VII. kerület. A DK-s Oláh Lajos 3 696 szavazattal vezet a tej-, sonka-, tojásosztó Bajkai Istvánnal szemben. A győzelme nem forog veszélyben, mert 4 191 szavazatot kell még összeszámolni.