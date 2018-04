Budapesten négy egyéni körzetben is ellenzékire cserélték le a fideszes képviselőt

A totális vidéki tarolás miatt kevesebb a jelentősége, de Budapesten 2014-hez képest egyéni mandátumokat veszített a Fidesz. Négyet is.

Míg 2014-ben a Belvárost vitte Rogán Antal, most Hollik István elbukott itt. (Rogán négy éve 21 503 szavazatot kapott, Hollik most 18 293-at.) A győztes LMP-s Csárdi Antal szavazatainak a száma 21 247 (98,6 százalékos feldolgozottságnál).



vitte Rogán Antal, most Hollik István elbukott itt. (Rogán négy éve 21 503 szavazatot kapott, Hollik most 18 293-at.) A győztes LMP-s Csárdi Antal szavazatainak a száma 21 247 (98,6 százalékos feldolgozottságnál). A XV. kerületben László Tamás nyert négy éve 18 955 szavazattal. Most még ennél is több szavazatot is kapott (19 878), de ez is kevés volt, a DK-s Hajdu László 22 338 szavazattal nyert.

László Tamás nyert négy éve 18 955 szavazattal. Most még ennél is több szavazatot is kapott (19 878), de ez is kevés volt, a DK-s Hajdu László 22 338 szavazattal nyert. A XVIII. kerületben 2014-ben Kucsák László nagyon kis különbséggel, mindössze 60 szavazattal győzte le a szocialista Kunhalmi Ágnest. Most jött a visszavágó, Kucsák több, mint kétezerrel növelte a szavazótáborát, de Kunhalmi még inkább, hatezerrel. Így az MSZP-s politikus meglepően nagy különbséggel verte Kucsákot.

2014-ben Kucsák László nagyon kis különbséggel, mindössze 60 szavazattal győzte le a szocialista Kunhalmi Ágnest. Most jött a visszavágó, Kucsák több, mint kétezerrel növelte a szavazótáborát, de Kunhalmi még inkább, hatezerrel. Így az MSZP-s politikus meglepően nagy különbséggel verte Kucsákot. A XXII. kerületben négy éve Szabolcs Attila nyert. Az akkori 23 189 szavazata szinte hajszálra megegyezik azzal, amit a mandátumért most a Fidesz nevében induló Németh Zsolt kapott 23 078 (még hiányzik a szavazatok 1,5 százaléka). De Molnár Gyula, MSZP-elnök 718 szavazattal többet kapott. Ez még nem végeredmény, de már majdnem az.

Az ellenzék közben megőrizte a választókerületeit. Így a 18 budapesti választókerületből 12 ellenzéki (7 MSZP-Párbeszéd, 3 DK, 1 Együtt, 1 LMP). Csepelen még nem lehet végeredményt hirdetni, met bár Szabó Sándor vezet Németh Szilárddal szemben, de a matematikai esély még megvan a fideszes rezsibiztos előtt, hogy ne kapjon két kétszer is egymás után az Együtt politikusától.

Van még egy budapesti körzet, ahol szintén nem lehet még végeredményt hirdetni. Ez a XI. kerületi, ahol Simicskó István honvédelmi miniszter mindössze 798 szavazattal vezet Gy. Németh Erzsébet előtt. A szavazatok 2,5 százalékát, 1295 szavazatot kell még összeszámolni, matematikailag nem lefutott. És még szorosabb lehetett volna, ha itt visszalép a 3 106 szavazatot kapott LMP-s Kreitler-Sas Máté vagy a momentumos Bedő Dávid (1 421 szavazat), netán a 2 969 szavazatot kapó jobbikos Bardócz-Tódor András. Itt 915 szavazata volt a kétfarkú Fischer Rolandnak is.

Vidéken a Fidesz két mandátumot veszített.

Az egyik pécsi körzetben a 2014-ben győztes Csizi Pétert megverte a független Mellár Tamás. Csizi több szavazatot kapott, mint négy éve (18 855 vs. 19 629). De Mellár úgy is megelőzte, hogy a jobbikos jelölt elvitte a szavazatok 14,2 százalékát, az LMP-s pedig 5,4 százalékot. A momentumos 1,74 százaléka már tényleg nem számított.

Dunaújvárosban szintén regnáló fideszes képviselő buktott, Galambos Dénes. Ő négy éve 14 826 szavazatot kapott, most sokkal többet, 17 914-et. De a jobbikos Pintér Tamás megelőzte 19 273 szavazattal. Volt DK-s jelölt (4 515 szavazat) és LMP-s is (1 516) szavazat, de ez nem veszélyeztette Pintér győzelmét. Ez volt egyébként az egyetlen jobbikos egyéni mandátum.



A Fidesz nemcsak veszített, de szerzett is mandátumot 2014-hez képest. Miskolc 2-es választókerületét négy éve a baloldai Varga László nyerte, emlékezetesen szoros, szinte hármas holtversenyben. Akkor a harmadik lett a jobbikos Pakusza Zoltán 14 425 szavazattal, a második helyen végzett fideszes, Sebestyén László alig 135 szavazattal előzte meg, de az első Varga is csak mindössze 373-mal. A Fidesz képviselőjelöltet váltott, Hubay György indult itt, Varga és Pakusza ellen, és nagyon nyert, 18 518 szavazatot kapott, négyezerrel többet, mint a balos Varga és ötezerrel többet, mint a jobbikos Pakusza. A fideszes magabiztos győzelméhez kellett az is, hogy nem volt visszalépés, a jobbikos és a balos szavazatok együtt messze meghaladták a győztes Hubay táborát.

És visszavette a fidesz azt a két mandátumot is, amit 2015-ben időközi választáson veszített el, a kétharmadával együtt. Veszprémben Kész Zoltánt győzte le Ovádi Péter, de nagyon, majdnem tízezer szavazattal. Tapolcán a jobbikos Rig Lajosnak vágott vissza Fenyvesi Zoltán. A fideszes politikus 3600 szavazattal kapott többet, mint a három éve meglepetésre a Jobbik első egyéni mandátumát - ha csak időközin is - begyűjtő Rig Lajos.

Szeged két körzetén megosztozott a Fidesz és az MSZP, de ez így volt négy éve is.

Vidéken mindössze három helyen nem nyert fideszes: Pécsen, Szegeden és Dunaújvárosban. A 88-ből.