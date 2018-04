Nyolc perc alatt minimum 9 milliárd forintot keresett ma Mészáros Lőrinc

Hétfő délelőtt mi is írtunk arról, hogy az újabb fideszes kétharmad hírére szárnyalni kezdtek a magyar üzleti zseni, Mészáros Lőrinc cégeinek papírjai.

A G7 a nap végén áttekintette a hétfői forgalmat, és azt találták, hogy tízmilliárdokkal nőtt a csoport értéke, és milliárdokkal lett értékesebb Mészáros csomagja is. A pontos összeget nehéz megmondani, mert Mészáros közvetlen tulajdonrészei mellett komplex kereszttulajdonlások révén is birtokol részeket. Ami bizonyos, hogy a két cégben, ahol közvetlen tulajdonrésze van, azaz Opusban és a Konzumban a tőzsdenyitást követő 8 perc alatt a részvényei 9 milliárd forinttal értek többet. 9:08-kor le is állították a kereskedést, hiszen mindkét cég részvényének árfolyama elérte a napi limitet.

Szintén emelkedett annak a részvénycsomagnak az értéke, amit Mészáros azért kap majd meg, mert az Opus bekebelezi a cégeit: ez a csomag most közel 10 milliárd forinttal ér többet, mint a nyitás előtt.

A G7 számításai szerint