Szigetvári: Abban bennem ezek után kevés lelkierő van, hogy még négy évig tekerjem ezt a bringát

Miután vasárnap este kiderült, hogy a választáson az Együtt listás szavazatai az 1 százalékot sem érik el, ezért a pártnak még a kampánytámogatást is vissza kell fizetnie, lemondott a párt teljes elnöksége. Szigetvári Viktor, az Együtt miniszterelnökjelöltje hétfőn az ATV-n egy drámai tévéadásban köszönt el mindazoktól, akik figyelték, támogatták a munkájukat. Azt mondta, a közelgő napokban bizonyára sok ellenzéki párt fogja egymást okolni a választási kudarcért, ő azonban ebbe nem szállna be, inkább magában keresi a felelősséget.

„Az, amit mi kínáltunk, az, amit én politikusként, miniszterelnök-jelölti vitában őszintén elmondtam, arra nem volt kereslet, és ezt a felelősséget el kell vállalni”



- mondta Szigetvári, aki 16 éve politizál, ebből hat évet töltött az Együttben. „Én ezt most nyilvánvalóan be kell, hogy fejezzem. Ezzel együtt van bennem egy olyan szomorúság, mert én nem egy ilyen Magyarországban hiszek. (…) Abban bennem ezek után kevés lelkierő van, hogy még négy évig tekerjem ezt a bringát.”

Azt mondta, maga miatt nem aggódik, a piacon korábban is jobban keresett, mint a politikával, ezzel együtt azonban maradt benne jócskán szomorúság.

Az Együttnek lesz kongresszusa, ott határozzák majd el, folytassák-e tovább, de Szigetvári azt fogja javasolni, hogy ebben a formában ne.

A pártnak egyébként egy részsikere volt: Szabó Szabolcs, az ő képviselőjük győzte le Németh Szilárdot, és ült be a parlamentbe a csepel-soroksári választókerületből, miután a Momentum, az LMP és az MSZP is a javára lépett vissza. (via hvg.hu)